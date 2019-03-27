Лайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Southwest Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Орландо во Флориде (США), сообщила Meduza.

Самолет направлялся из Орландо в Викторвилль (Калифорния), но после вылета пилоты сообщили о проблемах с двигателем, после чего они решили вернуться в аэропорт вылета.

На борту находились четыре члена экипажа, никто из них не пострадал.

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить полеты Boeing 737 MAX после крушения лайнера этой модели в Эфиопии. Вслед за другими странами Узбекистан закрыл свои аэропорты для приема и отправки самолетов Boeing 737 MAX. Запрет введен на один месяц.