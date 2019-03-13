Аэропорты Узбекистана с 17:00 часов 13 марта временно — сроком на один месяц — закрыты для приема и отправки самолетов Boeing 737−8 MAX и Boeing 737−9 MAX. Об этом «Газете.uz» сообщили в Агентстве гражданской авиации при Министерстве транспорта (бывший Госавианадзор).

Источники в авиационной отрасли уточнили, что запрет не касается пролетов самолетов этого типа над Узбекистаном.

После крушения лайнера Boeing 737−8 MAX в Эфиопии в воскресенье многие страны приостановили эксплуатацию этих лайнеров. США пока не намерены вводить такой запрет.