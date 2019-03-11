Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зевде и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с гибелью пассажиров, в том числе 19 сотрудников системы ООН, и членов экипажа самолета Boeing 737−8, разбившегося 10 марта при вылете из Аддис-Абебы. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Утром в воскресенье самолет Boeing 737−8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая 8 членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших — представители 35 стран.

В сообщении Центра новостей ООН говорится, что на борту лайнера находились 19 сотрудников учреждений системы ООН, в том числе Международной организации по миграции, Всемирной продовольственной программы, Управления ООН по делам беженцев, Программы ООН по окружающей среде и Всемирного банка.

В понедельник Управление гражданской авиации КНР предписало внутренним авиаперевозчикам приостановить полеты самолетов Boeing 737−8 после крушения в воскресенье аналогичного лайнера в Эфиопии.

Как сообщает РИА Новости, авиационный регулятор Китая отметил, что с 29 октября прошлого года, когда разбился Boeing 737−8 индонезийской авиакомпании LionAir, это уже вторая катастрофа с самолетами этой серии.

«С учетом того, что оба самолета были сравнительно новыми Boeing 737−8, а также то, что обе катастрофы произошли на стадии взлета, прослеживается определенная схожесть двух катастроф», — говорится в заявлении.