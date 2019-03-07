Доходы от посещения туристами Ичан-Калы в Хиве в 2018 году составили 6,6 млрд сумов по сравнению с 2,7 млрд сумов годом ранее (рост — почти в 2,5 раза). Об этом 27 февраля на пресс-конференции в поселке Гайбу в Ургенчском районе сообщил заместитель хокима Хорезмской области по развитию туризма Темур Давлетов. Мероприятие было организовано Министерством культуры Узбекистана в рамках пресс-тура по Ичан-Кале («внутренний город») и Дишан-Кале («внешний»).

Замхокима сообщил, что в следующем году на территории Ичан-Калы будет открыт караван-сарай. В настоящее время проект уже согласован с Минкультом и ждет одобрения ЮНЕСКО.





Темур Давлетов добавил, что дирекция Ичан-Калы планирует ввести несколько категорий входных билетов. К примеру, стоимость VIP-билета, позволяющего туристам посетить все музеи на территории древнего города, для иностранных туристов составит 150 тысяч сумов, для граждан Узбекистана — 50 тысяч сумов.

Министерство культуры объявило о скором завершении реставрационных работ в медресе Амир Тура и мечети Хасан Мурад Кушбеги. Проект по реставрации двух памятников культурного наследия стартовал в 2017 году. Бюджет составил 5 млн долларов США.

Начальник Управления по развитию музеев и библиотек при Министерстве культуры Шахло Абдуллаева рассказала о разработке четырех новых экспозиций, которые дадут детальную информацию об истории, культуре и искусстве региона со времен возникновения цивилизации до начала ХХ века. Особое внимание будет уделено Древнему Хорезму, династии Хорезмшахов и Хивинскому ханству.

Экспозиции будут соответствовать современным стандартам европейских музеев. Будет создано мобильное приложение, которое позволит считывать информацию с экспонатов и сыграет роль мобильного гида. В музеях будут использованы аудиогиды, видеовизуализация, 3D-технологии и панорамная подача фотографий.

Одна из экспозиций посвятит туристов в жизнь немецких меннонитов. В Ичан-Кале сохранился магазин меннонитов, на месте которого располагалась библиотека. Уже в этом месяце в помещении лавки будет представлена небольшая экспозиция из архивных фотографий и предметов быта немцев.

Эта этноконфессиональная группа прибыла в Хиву в конце 19 века. Хивинский хан Саид Мухаммад Рахим выделил колонистам 50 га земли в селении Ак-мечеть. Немцы приняли подданство хана в начале ХХ века, но были депортированы из Средней Азии в 1937 году.

«Дедлайн намечен на конец года, однако в интересах Министерства культуры сдать объекты раньше. Но это не значит, что мы пренебрегаем качеством», — отметила Шахло Абдуллаева.

Специалист рассказала об изменениях на месте крепости XVII века «Улли-Ховли», или «Большой двор».





Крепость была отреставрирована в 2014 году. По инициативе Шавката Мирзиёева в 2018 году в комплексе построена гостиница и созданы условия для туризма. В апреле 2018 года президент Узбекистана принял в «Улли-Ховли» главу Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.





В настоящее время здесь есть отель (стартовая стоимость номера — 10 долларов) и шесть туркменских юрт, в которых могут остановиться туристы.





В ресторане представлена национальная кухня Хорезма. Предлагаются катания на лошадях и верблюдах, рыбалка в живописных местах недалеко от крепости.





По словам Шахло Абдуллаевой, в «Улли-Ховли» действуют 10 мастерских, в которых трудятся мастера традиционных ремесел: кузнецы, ткачи, гончары и керамисты, кукольники и ювелиры, резчики по дереву.





В фотогалерее представлены фотографии начала прошлого столетия. К открытию готовится кинозал и ювелирная галерея.





Недостатком центра является отсутствие отопления в зимний сезон. Учитывая мягкие зимы, низкий ценник и интересную инфраструктуру комплекса, «Улли-Ховли» мог бы приносить больший доход, если бы в помещениях было тепло.