Победители соревнований по техническим и прикладным видам спорта смогут поступить в профильные вузы Узбекистана без тестирования и дополнительных экзаменов. Это предусмотрено постановлением правительства от 5 марта, сообщило Министерство юстиции в Telegram-канале.

Льгота распространяется на учащихся лицеев колледжей и школ, занявших первое место в республиканских и первое-третье места в международных соревнованиях (Олимпийские игры, Азиатские игры, чемпионаты мира и чемпионаты Азии) по автомобильному и мотоциклетному, авиамодельному и ракетомодельному, а также по техническим и прикладным видам спорта.

Ранее подобные льготы предоставлялись только победителям соревнований по олимпийским видам спорта, курашу, шахматам и шашкам.