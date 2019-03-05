Уроженец Намангана Сардорбек Акрамович Гафуров (1986 года рождения) скончался 3 марта в результате дорожно-транспортного происшествия в Москве, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

По данным Главного управления МВД России по Москве, еще один гражданин пострадал в результате ДТП — 20-летний Саиджон Уксан угли Урунов направлен в городскую клиническую больницу №1.

Как отметили в пресс-службе МИДа, вопрос находится на контроле консульского отдела посольства Узбекистана в России.