У 30−40% пациентов медицинских учреждений по лечению алкоголизма и наркомании наблюдается рецидив, и они вынуждены проходить повторное лечение. Об этом говорится в годовом отчете уполномоченного Олий Мажлиса Узбекистана по правам человека (омбудсман), представленном Сенату в пятницу.

Приведенные данные основаны на результатах мониторинга 16 специализированных учреждений для лечения больных хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией. В них были изучены условия содержания пациентов, уровень медицинского обслуживания и организация питания, порядок обращения. Анализ результатов мониторинга выявил ряд системных проблем и недостатков, говорится в отчете.

Принудительное лечение больных проводится согласно закону, принятому еще в 1992 году. «Он состоит из кратко изложенных 14 пунктов, 3 из которых являются отсылочными нормами и еще 2 пункта определяют перечень нормативных актов, утративших силу или в которые вносятся изменения и дополнения. В течение 26 лет в закон не вносились коррективы по конкретизации порядка лечения, обеспечения прав и свобод человека в учреждениях», — сообщается в отчете.

В документе также отмечаются принижающие честь и достоинство человека условия содержания в этих учреждениях. В 10 из 16 учреждений фактическое число пациентов преобладает над числом созданных в них койко-мест в 1,5−2 раза.

«В некоторых случаях пациенты располагаются на матрасах, расстеленных на полу… Женщины, находящиеся на излечении, располагаются в соседних с мужчинами палатах в одном отсеке и пользуются едиными душевой комнатой и санузлом», — подчеркивается в отчете.

Норма средств, выделяемых в прошлом году на трехразовое питание одного пациента в день, в Сурхандарьинской области составила 6484 сумов, а в Наманганской — 7317 сумов.

Мониторинг выявил «недопустимый минимум» организации медицинского лечения больных и гигиены. В момент посещения учреждений в некоторых из них отсутствовали основные предписанные психотропные препараты (Ферганская, Хорезмская и Андижанская области и Ташкент), применялись просроченные медикаменты (Ферганская область), отсутствовали одноразовые шприцы, системы и перчатки (Хорезмская область). Полуторагодичный курс лечения заменяется 7−14-дневными процедурами, что и приводит к рецидиву пациентов, отмечается в отчете.

Кроме того, согласно анализу, в учреждениях отсутствует духовно-просветительская работа и не принимаются действенные меры по социализации пациентов. «Пациенты могут находиться без получения новостной информации на протяжении до полутора лет. Учреждения не поддерживают здоровый образ жизни пациентов, в них не проводятся занятия физической культуры», — говорится в документе.

Омбудсман по итогам мониторинга двух учреждений внес генеральному прокурору ходатайство о привлечении к ответственности должностных лиц, в действиях которых установлено нарушение прав и свобод человека (по учреждению в Коканде), министру здравоохранения — представление об устранении нарушений законодательства в сфере прав и свобод человека (по учреждению в Андижанской области).

Органы прокуратуры, рассмотрев ходатайство омбудсмана, внесли 5 протестов на решения руководства учреждения, привлекли к дисциплинарной ответственности 5 должностных лиц и взыскали в бюджет 3 млн сумов. От Минздрава «действенных мер не последовало», отмечается в отчете.

В ответ первый заместитель министра здравоохранения Баходир Юсупалиев сообщил, что в 2010—2017 годах на реконструкцию, капитальный ремонт и оборудования учреждений системы здравоохранения было выделено 2,6 млрд сумов. В 2018 году для этих целей выделено уже 1,13 трлн сумов.

«У нас есть ряд проблем не только в сфере наркологии, но и в других. Проблемы не устранить сразу, мы работаем над тем, чтобы устранить их поэтапно. Мы подготовили соответствующий проект постановления правительства о системном подходе по совершенствованию системы наркологической службы. Мы согласовали это с восемью министерствами. Сейчас работаем с Министерством финансов. Для строительных работ и капитального ремонта наркологических учреждений планируется выделить 147 млрд сумов. Кроме того, ожидается выделение 1,6 млн долларов на оборудование учреждений за счет кредитов корейского Эксимбанка», — заявил он.

По итогам мониторинга омбудсман внес информационно-аналитическую записку в палаты Олий Мажлиса, Кабинет Министров, Генеральную прокуратуру и Комитет женщин.