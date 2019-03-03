1 марта распространилась видеозапись, на которой запечатлен конфликт водителя и кондуктора автобуса №51 столичного автопарка №8 с пожилой женщиной, не оплатившей проезд. Водитель отказался продолжать движение, пока пассажирка не покинет автобус, а кондуктор не стал брать деньги у предлагавшего их другого пассажира, заявляя, что женщина неоднократно не оплачивала проезд.

Председатель компании «Тошшахартрансхизмат» Мохир Валиев в интервью «Газете.uz» заявил, что водитель и кондуктор «полностью виноваты» в этой ситуации, но указал на их правоту с правовой точки зрения.

«Водитель и кондуктор полностью виноваты в этой ситуации за грубое отношение, им объявлен выговор. Однако с правовой точки зрения они поступили правильно… Несмотря на [ситуацию], водитель и кондуктор должны были спокойно объяснить пассажиру правила», — сказал он.

Согласно статье 144 Кодекса об административной ответственности, безбилетный проезд пассажира в автобусе городского и пригородного сообщения влечет наложение штрафа в сумме одной десятой минимального размера заработной платы (на данный момент — 20,3 тысячи сумов).

«„Тошшахартрансхизмат“ не имеет полномочий по взысканию штрафа, этим занимается городское территориальное управление Министерства транспорта (ранее — „Узавтотранс“). До сегодняшнего дня не было ни одного случая взыскания штрафа», — сообщил Мохир Валиев.

Он привел примеры из других стран: штраф за безбилетный проезд в Германии установлен в размере 60 евро, во Франции — 100−170 евро, в Италии, Польше, Чехии — 100 евро.

«Нужно признать, что [механизм взыскания штрафов] не работает в достаточной мере. Учитываются вопросы социальной защиты и материального положения людей. В большинстве случаев мы привыкли к тому, что закон и правила остаются в стороне. Как долго это будет продолжаться? Когда мы сможем построить правовое государство и общество? Мы работаем над профессионализмом и повышением культуры водителей и кондукторов. Но что насчет культуры пассажиров?» — сказал он.

Водитель Александр Саян, 32 года работающий в системе «Тошшахартрансхизмат», рассказал, что пожилая женщина не в первый раз отказывается оплачивать проезд.

«Если бы она подошла к водителю или кондуктору и объяснила, что у нее нет денег, мы бы ее пустили без разговоров… Мы пытались до этого ее высадить. Тут уже люди начали ей объяснять, что она неправа, так себя вести нельзя в общественном транспорте. Бесплатный проезд у нас только в метро (в определенные часы — ред.)», — отметил он.