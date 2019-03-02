Учебные сборы военнослужащих на протяжении 45 дней проходили в учебно-тренировочном центре горной подготовки Министерства обороны Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ведомства.

Погода на Угам-Чаткальской горной цепи создавала неприятные и сложные условия, говорится в сообщении. Днем температура воздуха понижалась до −6…−4 градусов, а ночью — и до -20.

«Такие необычные трудности, да еще и снег выше колен, стали для военнослужащих настоящим испытанием на выносливость, физическую и морально-психологическую закалку», — отмечает пресс-служба Минобороны.

Военнослужащие занимались лыжной и огневой подготовкой, преодолением горных рек, обрывов, скалистной местности и других горных препятствий. Прошли тактические действия по ликвидации условной незаконной вооруженной группировки на высоте 2500−3000 м над уровнем моря, а также занятия по выживанию в экстремальных горных условиях.

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