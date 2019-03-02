24 февраля примерно в 23:30 в ночном клубе ТЕТ-А-ТЕТ на улице Янгишахар в Юнусабадском районе Ташкента произошел конфликт с поножовщиной, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Студенты Университета мировой экономики и дипломатии Ш. К., З. А., Д. Х., У. А., Н. Н., а также М. Т. и А. Т. пришли в клуб вместе. Двое последних сели за стол к Ш. К. и Ф. Ю., пришедшим раньше, остальные студенты — за другие столы. Подошедший к первому столу Д. А. без разрешения забрал одну сигарету, вследствие чего произошла словесная перепалка.

Через некоторое время М. Т. и Д. А. устроили драку в коридоре у выходной двери заведения, в ходе которой нанесли друг другу удары руками. Стоявший у входа в клуб и заметивший этот инцидент Ж. Т. (знакомый Д. А.) вмешался в потасовку и нанес удары руками М. Т. Затем в драку вступил А. Т. (знакомый М. Т.). После Д. А. вытащил из кармана брюк небольшой кухонный нож с деревянной ручкой и напал на окружающих. М. Т. получил ножевое ранение в левой половине грудной клетки, Н. Н. — порез в левой половине грудной клетки, а А. Т. — в область живота.

25 февраля по данному факту оперативный отдел при Управлении координации деятельности органов внутренних дел Юнусабадского района возбудил уголовное дело в отношении Д. А. и Ж. Т. по пунктам «е, к» части 2 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное из хулиганских побуждений и группой лиц) Уголовного кодекса.

26 февраля в отношении них было предъявлено обвинение по вышеуказанным статьям и применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.