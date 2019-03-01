Texnomart — крупная сеть магазинов техники в рассрочку в Узбекистане — в поддержку женщин 8 марта отказывается продавать бытовую технику: пылесос, утюг, стиральную машину и так далее. Вместо этого Texnomart предлагает удивить прекрасных дам, выбрав подарок именно для них: телефон, планшет, ноутбук и другие товары личного пользования.

«Мы заметили, что каждый год 8 марта в продажах лидируют утюги, чайники, пылесосы. Конечно, эти вещи необходимы в быту, но в качестве подарка для прекрасных женщин в их чудесный день не подходят. Мы в Texnomart считаем, что 8 марта каждая леди должна получить подарок лично для себя. Мы понимаем, что вряд ли изменим общую ситуацию, но как национальный бренд — обязаны поднимать социально-важные темы», — поделился представитель Texnomart.









Сайт: texnomart.uz

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