Учреждение «Пойтахт банка» хокимиятом Ташкента не является нарушением банковского законодательства, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Узбекистана Тимур Ишметов, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.uz».

Ранее издание Uzmetronom.com обратило внимание на то, что в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности» «учредителями банка могут быть юридические и физические лица, за исключением органов государственной власти, общественных объединений, общественных фондов, если иное не предусмотрено законодательством».

Тимур Ишметов выделил последнюю фразу, пояснив, что орган госуправления может стать учредителем, если на то есть законодательное решение.

«В 2017 году вышло постановление президента („О дополнительных мерах по расширению масштаба строительства доступных многоквартирных домов в городе Ташкенте на 2017−2021 годы“ — ред.) Это было еще при прежнем хокиме, то есть это не инициатива хокимията текущего. Где-то полтора года постановление не исполнялось по той причине, что у хокимията не было финансов. Сейчас, когда они собрали деньги для минимального уставного капитала, открыли банк. С законодательной точки зрения здесь нарушения нет», — сообщил первый зампред ЦБ.

Он подчеркнул, что Центробанк выставил руководству банка требование пересмотреть состав наблюдательного совета.

«По [составу правления] у нас вопросов нет. Насчет совета банка мы поставили требование, чтобы они его полностью пересмотрели. Он состоит, в основном, из сотрудников хокимията, — рассказал Тимур Ишметов. — Мы поставили требование, чтобы более половины членов наблюдательного совета составляли лица с опытом банковской работы, соответствующей квалификации, которые не являлись бы госслужащими и никоим образом не были связаны с хокимиятом».

По информации представителя ЦБ, руководство «Пойтахт банка» намерено представить новый состав совета в скором времени.

«Если [состав] нас снова не устроит, мы и дальше будем требовать его исправлять», — заверил Тимур Ишметов.

Лицензию Центробанка «Пойтахт банк» получил 29 декабря 2018 года, а работу начал 10 января. Уставной капитал банка сформирован на 100% за счет средств столичного хокимията и составляет 100 млрд сумов.