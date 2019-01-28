Указами президента Узбекистана от 28 января назначены первый замминистра и заместители министра инвестиций и внешней торговли, сообщила пресс-служба главы государства. Возглавил министерство, как мы писали ранее, Сардор Умурзаков.

Первым заместителем министра назначен Сунатулла Бекенов, бывший ранее первым заместителем председателя Государственного комитета Узбекистана по инвестициям.

Фото: invest.gov.uz

Еще один бывший первый заместитель председателя Государственного комитета по инвестициям Лазиз Кудратов назначен заместителем министра инвестиций и внешней торговли.

Фото: «Газета.uz».

Шухрат Вафаев, освобожденный от должности зампреда Госкоминвестиций, также стал заместителем министра инвестиций и внешней торговли, сохранив при этом должность исполнительного директора Фонда реконструкции и развития.

Фото: invest.gov.uz

Экс-замминистра внешней торговли по вопросам вступления во Всемирную торговую организацию Бадриддин Абидов стал замминистра инвестиций и внешней торговли.

Фото: mft.uz.