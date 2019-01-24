Узбекистан подготовил 19 проектов на сумму около 60 млн долларов для реализации в рамках многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья, сообщил в четверг вице-премьер, председатель Государственного комитета по инвестициям страны Сухроб Холмурадов. Часть их направлена на поддержку лесопосадок на высохшем дне Аральского моря.

Вице-премьер отметил, что необходимо найти инновационные подходы к решению экологической проблемы Арала. Он также обратился за поддержкой к структурам ООН о привлечении международных телеканалов Animal Planet, National Geographic, Wild BBC и ряда других для создания документальных фильмов про экологическую катастрофу на Арале.

По данным материалов, распространенных в ходе заседания, фонд планирует в течение пяти лет привлечь 123,2 миллиона долларов для увеличения рабочих мест, улучшения социальных и природных условий в зоне бедствия, где проживают более 2 миллионов человек.

Правительство Узбекистана перевело в фонд первый транш в размере 6,5 млн долларов. Договоренности о выделении средств достигнуты с правительствами Норвегии, Японии, Южной Кореи, Германией и Швейцарией.

Многопартнерский трастовый фонд по человеческой безопасности для региона Приаралья создан в ноябре 2018 года под эгидой ООН. Инициатором создания фонда выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.