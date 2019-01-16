Государственная доля «Узбекгидроэнерго» переходит к Фонду поддержки развития цифровой экономики «Цифровое доверие», говорится в постановлении Кабинета Министров Узбекистана от 15 января.

Цель — внедрение в систему управления «Узбекгидроэнерго» современных методов корпоративного управления, а также обеспечение потребностей предприятий и населения в электрической энергии путем привлечения иностранных инвестиций в развитие гидроэнергетики.

Фонд становится акционером от имени государства в уставном капитале компании, однако должен предварительно согласовывать с Агентством по управлению государственными активами голосование по вопросам распределения чистой прибыли, реорганизации или ликвидации компании, дробления или консолидации акций и других.

Фонд «Цифровое доверие» был образован в сентябре постановлением президента в целях консолидации инвестиционных, финансовых и других ресурсов в приоритетных направлениях развития цифровой экономики.

В июле прошлого года постановлением президента компаниям «Узбекэнерго» и «Узбекгидроэнерго» было поручено подготовить предложения по запуску пилотного проекта на базе элементов цифровой экономики и деятельности по криптоактивам (включая майнинг).

Справка. «Узбекгидроэнерго» с 37 гидроэлектростанциями обеспечивает около 10% выработки электроэнергии в стране. ГЭС общей мощностью 1854 МВт генерируют около 6,5 млрд кВт-ч электроэнергии в зависимости от водности года.

Изученный гидроэнергетический потенциал Узбекистана оценивается в 27,5 млрд кВт-ч в год. В настоящее время страна использует лишь около 30% технического гидроэнергетического потенциала.

В основном для выработки электроэнергии в Узбекистане используется природный газ — более 80% установленной электрической мощности обеспечивается газом. На долю гидроэнергетики приходится около 10%, угля — 5% (данные из проекта Концепции развития гидроэнергетической отрасли Узбекистана на 2020−2024 годы).