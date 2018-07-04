Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 июля подписал постановление о мерах по развитию цифровой экономики. Документ имеется в распоряжении «Газеты.uz».

Постановлением отмечаются важнейшие задачи по дальнейшему развитию цифровой экономики. Это:

внедрение и развитие деятельности в области оборота крипто-активов, включая майнинг (деятельность по поддержанию распределительной платформы и созданию новых блоков с возможностью получать вознаграждение в формате новых единиц и комиссионных сборов в различных криптовалютах), смарт-контракты (договор в электронной форме. исполнение прав и обязанностей по которому осуществляется путем совершения в автоматическом порядке цифровых транзакций), консалтинг, эмиссию, обмен, хранение, распределение, управление. страхование, крауд-фандинг (коллективное финансирование), а также технологий «блокчейн» для диверсификации различных форм инвестиционной и предпринимательской деятельности;

подготовка квалифицированных кадров в сфере разработки и использования технологий «блокчейн», обладающих практическими навыками работы с использованием современных ИКТ;

всестороннее развитие сотрудничества с международными и зарубежными организациями в сфере деятельности по крипто-активам и технологий «блокчейн», привлечение высококвалифицированных зарубежных специалистов в области разработки технологий «блокчейн» для совместной реализации проектов в цифровой экономике;

создание необходимой правовой базы для внедрения технологий «блокчейн» с учетом передового опыта зарубежных стран;

обеспечение тесного взаимодействия государственных органов и субъектов предпринимательства в сфере внедрения инновационных идей, технологий и разработок для дальнейшего развития цифровой экономики.

Согласно документу, НАПУ становится уполномоченным органом в сфере внедрения и развития цифровой экономики. Агентство будет определять сферы деятельности, в которых будет внедряться блокчейн. Кроме того, проекты нормативно-правовых актов, предусматривающие развитие цифровой экономики и внедрение блокчейна, подлежат в обязательном порядке экспертизе в НАПУ.

Операции юридических и физических лиц, связанные с оборотом криптоактивов, в том числе осуществляемые нерезидентами, не являются объектами налогообложения, а доходы, полученные по данным операциям, не включаются в налогооблагаемую базу по налогам и другим обязательным платежам.

На валютные операции, связанные с оборотом криптоактивов, проводимые лицами, имеющими соответствующую лицензию, не будут распространяться нормы законодательства о валютном регулировании.

НАПУ и Мининфокому поручено разработать и реализовать в 2018—2020 годах Программу по развитию блокчейна. Она должна предусматривать внедрение и развитие деятельности в области оборота криптоактивов, в том числе возможность реализации криптоактивов на локальных и международных криптобиржах.

Программа должна включать внедрение с 1 января 2021 года блокчейн-технологий в деятельность государственных органов, в том числе при осуществлении государственных закупок, оказании государственных услуг и верификации сведений о личности, ведении государственных реестров и классификаторов. Блокчейн также будет внедряться в систему корпоративного управления крупных коммерческих организаций с преобладающим участием государства в уставном фонде, в том числе для совершенствования бизнес-процессов, оптимизации производственных, административных и операционных процессов и внедрения современного менеджмента и управления ресурсами.

Блокчейн, как ожидается, будет применять в клиринговых операциях при осуществлении платежей, торговом финансировании, а также кредитовании проектов.

С 1 октября деятельность в области оборота криптоактивов, включая создание криптобирж по торговле криптоактивами, будет подлежать лицензированию. Уполномоченным органом по лицензированию установлено НАПУ.

НАПУ и Мининфокому предписывается в месячный срок внести предложения по созданию условий для развития деятельности по криптоактивам.

Ведомства также должны до 1 января 2019 года внести проект закона «О цифровой экономике и блокчейн-технологиях», предусматривающий:

основные понятия в сфере блокчейн-технологий и принципы ее функционирования;

полномочия государственных органов, а также участников процессов в сфере блокчейн-технологий;

меры ответственности в случае использования блокчейн-технологий в незаконных целях.

В двухмесячный срок НАПУ и Мининфоком должны внести на рассмотрение положение о порядке лицензирования деятельности по криптоактивам.

АО «Узбекэнерго» и АО «Узбекгидроэнерго» в трехмесячный срок должны внести в НАПУ предложения по запуску пилотного проекта на базе элементов цифровой экономики и деятельности по крипто-активам (включая майнинг).

Доли в уставном фонде Дирекции Инновационного центра по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center постановлением передается НАПУ.