Социальные сети Facebook и VK, а также видеохостинг YouTube во вторник вновь стали свободно открываться в Узбекистане. До этого примерно с 10:25, периодически наблюдалось полное отсутствие внешнего интернет-канала.

С начала осени интернет-пользователи Узбекистана могли пользоваться указанными сервисами только через VPN. Причины, по которым к ним был закрыт доступ, до сих пор неизвестны (официальные лица объясняли это обновлением телекоммуникационного оборудования и сменой криптографического ключа Интернет-корпорацией по присвоению имен и номеров — ICANN).

Источник «Газеты.uz» в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций подтвердил снятие блокировки с соцсетей, но не смог уточнить, временно это или насовсем.

В пресс-службе Мининфокома подтвердили, что ресурсы доступны. «Эти ресурсы в принципе работают», — сказали в министерстве.

Все интернет-провайдеры и операторы Узбекистана выходят в интернет через международный центр пакетной коммутации компании «Узбектелеком».

В Стратегии инновационного развития Узбекистана на 2019−2021 годы, принятой прошлой осенью, есть пункт о либерализации доступа к международным сетям телекоммуникаций. На данный момент такое право предоставлено государственному мобильному оператору UMS.