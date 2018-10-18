Первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Олимжон Умаров рассказал «Газете.uz» о возможных причинах перебоев в работе социальных сетей Facebook и «ВКонтакте», а также видеохостинга YouTube.

По его словам, технические сбои могут быть вызваны установкой нового оборудования для увеличения емкости внешнего интернет-канала. Мининфоком планирует завершить проект до конца ноября.

«Мы завершаем реализацию проекта по увеличению скорости интернета (в 10 раз — ред.). Я думаю, к концу ноября наши граждане реально почувствуют эффект… Сейчас закупается целый ряд нового оборудования для необходимого апгрейда. Технические сбои могут быть вызваны тестированием, апробацией, отладкой [оборудования]», — отметил Олимжон Умаров на полях Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана 18 октября.

«Требуется модернизация телекоммуникационной инфраструктуры, которая обеспечивает выход в интернет на международные каналы. Мы на этом не остановимся, перед нами стоит задача дальнейшего роста. Мы обсуждали цифровую экономику, ее основной ресурс — цифровые данные. Если не будет соответствующей телекоммуникационной инфраструктуры, беспрепятственного высокоскоростного интернета, то грош цена всем этим преобразованиям — это все останется на бумаге», — подчеркнул первый замминистра.

Проблемы с доступом к YouTube в Узбекистане начались в начале октября. До этого наблюдались сложности с доступом к Facebook. У пользователей «ВКонтакте» около месяца проблемы с отображением и воспроизведением медиаконтента.