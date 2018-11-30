Компания «Узбектелеком» «вплотную занимается решением вопроса» отсутствия доступа к социальной сети Facebook и видеохостингу YouTube из Узбекистана, заявил начальник управления по развитию продаж и обслуживания «Узбектелекома» Алишер Зуфаров.

«Как только будет результат, мы тут же известим всех об этом. В том, что [этот вопрос] решаем, никто не сомневается. Требуется лишь немного времени», — сказал он в пятницу на конференции «О последовательной реализации задач в сфере ИКТ в Республике Узбекистан», на которой национальный телеком-оператор объявил об увеличении скорости доступа в интернет и снижении тарифов.

«Компания заинтересована в решении данного вопроса не меньше, чем пользователи данных сервисов, учитывая, что этот вопрос также влияет на генерацию интернет-трафика и дохода компании», — признал Алишер Зуфаров.

Он связал затруднения с первой в истории сменой криптографического ключа, который служит защитой для системы доменных имен интернета (DNS), о которой сообщала Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров (ICANN).

«Получается, что в особых случаях технология диктует свои правила. Мы рассчитываем на ваше понимание», — сказал представитель «Узбектелекома».

Отметим, что смена ключа, состоявшаяся 11 октября впервые с момента ввода в 2010 году, прошла успешно, о чем ICANN сообщила 15 октября.

«В целях удовлетворения потребности населения в контент-услугах компания „Узбектелеком“ официально обратилась к поставщикам данных сервисов (Facebook и YouTube — ред.) с предложением о совместном сотрудничестве и планирует наладить тесное взаимодействие с ними», — сообщил Алишер Зуфаров.

Первый заместитель министра по развитию ИТ и коммуникаций Олимжон Умаров добавил: «Мы работаем над этим вопросом совместно с национальным оператором, другими ведомствами для того, чтобы в ближайшее время решить этот вопрос».

«Я сам, честно говоря, жду, когда этот вопрос решится, потому что пользоваться VPN иногда становится неудобно», — пошутил он.