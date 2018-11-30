Компания «Узбектелеком» «вплотную занимается решением вопроса» отсутствия доступа к социальной сети Facebook и видеохостингу YouTube из Узбекистана, заявил начальник управления по развитию продаж и обслуживания «Узбектелекома» Алишер Зуфаров.
«Как только будет результат, мы тут же известим всех об этом. В том, что [этот вопрос] решаем, никто не сомневается. Требуется лишь немного времени», — сказал он в пятницу на конференции «О последовательной реализации задач в сфере ИКТ в Республике Узбекистан», на которой национальный телеком-оператор объявил об увеличении скорости доступа в интернет и снижении тарифов.
«Компания заинтересована в решении данного вопроса не меньше, чем пользователи данных сервисов, учитывая, что этот вопрос также влияет на генерацию интернет-трафика и дохода компании», — признал Алишер Зуфаров.
Он связал затруднения с первой в истории сменой криптографического ключа, который служит защитой для системы доменных имен интернета (DNS), о которой сообщала Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров (ICANN).
«Получается, что в особых случаях технология диктует свои правила. Мы рассчитываем на ваше понимание», — сказал представитель «Узбектелекома».
Отметим, что смена ключа, состоявшаяся 11 октября впервые с момента ввода в 2010 году, прошла успешно, о чем ICANN сообщила 15 октября.
«В целях удовлетворения потребности населения в контент-услугах компания „Узбектелеком“ официально обратилась к поставщикам данных сервисов (Facebook и YouTube — ред.) с предложением о совместном сотрудничестве и планирует наладить тесное взаимодействие с ними», — сообщил Алишер Зуфаров.
Первый заместитель министра по развитию ИТ и коммуникаций Олимжон Умаров добавил: «Мы работаем над этим вопросом совместно с национальным оператором, другими ведомствами для того, чтобы в ближайшее время решить этот вопрос».
«Я сам, честно говоря, жду, когда этот вопрос решится, потому что пользоваться VPN иногда становится неудобно», — пошутил он.
Artem Tom
Блокировка YouTube и Facebook началась задолго до смены ключей. Еще летом. Лучше бы прямо признали, что блокируют эти сервисы.
Басов Николай
А что, СГБ даны такие полномочия, что она стала бесконтрольной в стране? Мы не против дозора за населением страны, но нельзя же так грубо и молча лишать нас доступа. Или вернулись времена, когда могли неожиданно отключить МТС и лишить связи десяток миллионов людей? Грустно всё это, “за державу обидно“!
Askar Turanazarov
Никто не поверит в то, что проблемы с доступом именно в Facebook и Youtube именно в нашей только стране связаны прям со сменой криптографического ключа. Тем более, что проблемы начались гораздо раньше.
И раньше никогда у нас официально не признавались в блокировке каких-либо сайтов и никто никогда не давал никаких комментариев. Это было просто де-факто так, вот и все.
Sherzod Bekmuradov
Интересно, почему до сих пор не внедряется технология GPON в областях. На всю Самаркандскую область имеется в Самаркандском ф-ле УО только один комплект клиентского GPON оборудования, и та является тестовым. Странно, почему-то не расширяют FTTX-сеть.
Nurmatbek Zufarov
Совместное сотрудничество с Facebook.. Терзают меня смутные сомнения ©
Шухрат Михраев
Если не ошибаюсь, то блокировка длится уже 3 — 4 месяца, куда ещё “чуть-чуть“ ждать?
Тамара Д
А почему ни слова не говорят, что нет доступа в соц. сеть Вконтакте? Да и не верится что Youtube и facebook не просто взяли и перекрыли. Да, и если Узбектелеком официально сегодня объявил о завершении работ по увеличению пропускной способности и-нет канала и увеличению скорости, а также снижению цен на и-нет, то когда нам пользователям реально ждать от провайдера этого подарка???