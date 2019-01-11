В Узбекистане создается Технопарк программных продуктов и информационных технологий. Он расположится в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, говорится в постановлени Кабинета Министров от 10 января, которое имеется в расположении «Газеты.uz».

Договоренность о создании технопарка была достигнута Министерством по развитию ИТ и коммуникаций Узбекистана и Обществом парков программных технологий при Министерстве электроники и информационных технологий Индии в рамках визита президента Шавката Мирзиёева в Индию в сентябре.

Основные задачи и направления деятельности технопарка:

создание благоприятных условий для развития разработки и производства конкурентоспособной продукции и услуг в сфере ИТ, продвижение их на внутреннем и внешнем рынках, стимулирование инновационных разработок;

предоставление резидентам необходимой инфраструктуры и современных лабораторий для развития деятельности, оказания им финансовых, маркетинговых, юридических и консалтинговых услуг, а также услуг бизнес-акселератора;

оказание поддержки, в том числе на основе венчурного финансирования, в реализации стартап-проектов, содействие начинающим и малым предприятиям в сфере ИТ в коммерциализации результатов инновационной деятельности;

содействие резидентам в привлечении отечественных и зарубежных инвесторов для совместной реализации проектов, в том числе за счет трансфера современных технологий и программных продуктов;

содействие во взаимной интеграции деятельности научных, учебных и производственных организаций для обеспечения непрерывности цепочки производства высокотехнологичной продукции и услуг;

организацию обучения молодых специалистов с целью формирования класса высококвалифицированных специалистов в сфере ИТ;

проведение тренингов и курсов повышения квалификации в сфере ИТ с привлечением ведущих компаний и специалистов, а также конференций и семинаров.

Управлять деятельностью технопарка будет дирекция, учредителем которой является Мининфоком.

Финансироваться проект будет за счет средств, полученных за выполнение работ по профилю деятельности технопарка на основе хозяйственных договоров, а также грантов и кредитов международных финансовых институтов. Недостающая часть будет покрываться за счет Фонда развития ИКТ и средств структурных подразделений Мининфокома.

Фонд также будет финансировать перспективные стартап-проекты резидентов после их отбора.

Технопарк до 1 января 2028 года получит ряд льгот и преференций, предусмотренных указом президента от 30 июня 2017 года (этим документом были предоставлены налоговые послабления инновационному центру Mirzo Ulugbek Innovation Center).

Здание технопарка разместится в Мирзо-Улугбекском районе по адресу: ул. Тепамасжид, 4 на праве безвозмездного пользования.

Постановлением Мининфокому в порядке исключения разрешено определять проектные и подрядные организации, а также поставщиков оборудования, компьютерной и иной техники, технических средств обучения, литературы, мультимедийной продукции, программных продуктов, инвентаря и других материально-технических ресурсов, необходимых для технопарка, без проведения тендерных торгов, на основе отбора наилучших предложений.