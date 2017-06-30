Создается Mirzo Ulugbek Innovation Center

Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в республике». Документом предусмотрено создание Инновационного центра по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center, сообщила пресс-служба Министерства по развитию ИТ и коммуникаций.
Подобный инновационный центр создается в Узбекистане впервые. Решение направлено на «создание благоприятных условий для формирования и активного развития высокотехнологичных отраслей экономики, основанных на использовании ИКТ, дальнейшее углубление интеграции науки, образования и производства в данной отрасли за счет предоставления дополнительных льгот и преференций разработчикам и заказчикам продуктов информационных технологий, увеличение экспорта продукции ИКТ».
Инновационный центр создается на принципе экстерриториальности в пределах всей территории Узбекистана с размещением его резидентов на всей территории республики для создания максимально благоприятных условий развития производства продукции и услуг ИКТ . Срок функционирования инновационного центра составляет 10 лет с возможностью последующего продления.
Государственная поддержка резидентов инновационного центра будет заключаться в предоставлении следующих льгот и преференций:
Указом образован координационный совет инновационного центра для осуществления координации деятельности государственных органов, научных, образовательных учреждений и иных организаций по содействию его развитию.
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Комментарии
Великолепное решение!
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Преференции должны были применяться всех национальных разработчиков, без предоставления каким-то чиновникам вправо определения на своих, или “..“.
К сожалению в данном секторе сильно развивается открытое копирование ранее разработанных технологических решений, изменяя цвета, немного дизайна. Необходимы новые эффективные механизмы по пресечению присвоения интеллектуальной собственности.
Будем надеется что принимаемые нормативные документы будут служить общему развитию в отрасли и не ограничатся службой интересам отдельных """.