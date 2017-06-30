Создается Mirzo Ulugbek Innovation Center

Президент подписал указ о создании в Ташкенте инновационного центра Mirzo Ulugbek Innovation Center. Его резиденты могут находиться в любом регионе Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в республике». Документом предусмотрено создание Инновационного центра по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center, сообщила пресс-служба Министерства по развитию ИТ и коммуникаций.

Подобный инновационный центр создается в Узбекистане впервые. Решение направлено на «создание благоприятных условий для формирования и активного развития высокотехнологичных отраслей экономики, основанных на использовании ИКТ, дальнейшее углубление интеграции науки, образования и производства в данной отрасли за счет предоставления дополнительных льгот и преференций разработчикам и заказчикам продуктов информационных технологий, увеличение экспорта продукции ИКТ».

Инновационный центр создается на принципе экстерриториальности в пределах всей территории Узбекистана с размещением его резидентов на всей территории республики для создания максимально благоприятных условий развития производства продукции и услуг ИКТ . Срок функционирования инновационного центра составляет 10 лет с возможностью последующего продления.

Государственная поддержка резидентов инновационного центра будет заключаться в предоставлении следующих льгот и преференций:

освобождение сроком до 1 января 2028 года от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, а также единого социального платежа, уплаты таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) за ввозимые для собственных нужд оборудование, комплектующие части, детали, узлы, технологическую документацию, программное обеспечение, не производимые в Узбекистане, по утверждаемым перечням, обязательной продажи части валютной выручки, поступающей от экспорта товаров (работ, услуг) собственного производства;

в государственные целевые фонды, а также единого социального платежа, уплаты таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) за ввозимые для собственных нужд оборудование, комплектующие части, детали, узлы, технологическую документацию, программное обеспечение, не производимые в Узбекистане, по утверждаемым перечням, обязательной продажи части валютной выручки, поступающей от экспорта товаров (работ, услуг) собственного производства; предоставление дополнительных льгот работникам резидентов инновационного центра, доходы которых в виде оплаты труда, полученные до 1 января 2028 года, будут облагаться налогом на доходы физических лиц по фиксированной ставке 7,5%, а страховыми взносами граждан во внебюджетный Пенсионный фонд — по ставке 4,5%. При этом данные доходы не включаются в объем совокупных годовых доходов физических лиц, определяемых в целях налогообложения;

доходы которых в виде оплаты труда, полученные до 1 января 2028 года, будут облагаться налогом на доходы физических лиц по фиксированной ставке 7,5%, а страховыми взносами граждан во внебюджетный Пенсионный фонд — по ставке 4,5%. При этом данные доходы не включаются в объем совокупных годовых доходов физических лиц, определяемых в целях налогообложения; резидентам инновационного центра предоставляется право в пределах поступлений от экспорта товаров (работ, услуг) собственного производства осуществлять расчеты в иностранной валюте на территории Узбекистана по выплате заработной платы работникам и дивидендов в безналичной форме путем перечисления на международные платежные карты, а также осуществлять экспорт работ и услуг за иностранную валюту через онлайновые магазины без наличия экспортного контракта.

Указом образован координационный совет инновационного центра для осуществления координации деятельности государственных органов, научных, образовательных учреждений и иных организаций по содействию его развитию.