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Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

Архивное фото.

Создается Mirzo Ulugbek Innovation Center

Президент подписал указ о создании в Ташкенте инновационного центра Mirzo Ulugbek Innovation Center. Его резиденты могут находиться в любом регионе Узбекистана.

Сегодня, 20:17   Экономика   Технологии  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в республике». Документом предусмотрено создание Инновационного центра по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center, сообщила пресс-служба Министерства по развитию ИТ и коммуникаций.

Подобный инновационный центр создается в Узбекистане впервые. Решение направлено на «создание благоприятных условий для формирования и активного развития высокотехнологичных отраслей экономики, основанных на использовании ИКТ, дальнейшее углубление интеграции науки, образования и производства в данной отрасли за счет предоставления дополнительных льгот и преференций разработчикам и заказчикам продуктов информационных технологий, увеличение экспорта продукции ИКТ».

Инновационный центр создается на принципе экстерриториальности в пределах всей территории Узбекистана с размещением его резидентов на всей территории республики для создания максимально благоприятных условий развития производства продукции и услуг ИКТ . Срок функционирования инновационного центра составляет 10 лет с возможностью последующего продления.

Государственная поддержка резидентов инновационного центра будет заключаться в предоставлении следующих льгот и преференций:

  • освобождение сроком до 1 января 2028 года от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, а также единого социального платежа, уплаты таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) за ввозимые для собственных нужд оборудование, комплектующие части, детали, узлы, технологическую документацию, программное обеспечение, не производимые в Узбекистане, по утверждаемым перечням, обязательной продажи части валютной выручки, поступающей от экспорта товаров (работ, услуг) собственного производства;
  • предоставление дополнительных льгот работникам резидентов инновационного центра, доходы которых в виде оплаты труда, полученные до 1 января 2028 года, будут облагаться налогом на доходы физических лиц по фиксированной ставке 7,5%, а страховыми взносами граждан во внебюджетный Пенсионный фонд — по ставке 4,5%. При этом данные доходы не включаются в объем совокупных годовых доходов физических лиц, определяемых в целях налогообложения;
  • резидентам инновационного центра предоставляется право в пределах поступлений от экспорта товаров (работ, услуг) собственного производства осуществлять расчеты в иностранной валюте на территории Узбекистана по выплате заработной платы работникам и дивидендов в безналичной форме путем перечисления на международные платежные карты, а также осуществлять экспорт работ и услуг за иностранную валюту через онлайновые магазины без наличия экспортного контракта.

Указом образован координационный совет инновационного центра для осуществления координации деятельности государственных органов, научных, образовательных учреждений и иных организаций по содействию его развитию.

Текст: «Газета.uz»      2 731

Комментарии

  • Cash Tayler 30 июня 2017 20:35

    Великолепное решение!
    Отличные возможности!

  • Murad Abidov 30 июня 2017 20:44

    Льготы по налогам от заработной платы IT специалистов не должны ограничиваться только программистами, так как без правильного и грамотного планирования и проектирования все эти проекты так и останутся на уровне эффективности -,
    Преференции должны были применяться всех национальных разработчиков, без предоставления каким-то чиновникам вправо определения на своих, или “..“.
    К сожалению в данном секторе сильно развивается открытое копирование ранее разработанных технологических решений, изменяя цвета, немного дизайна. Необходимы новые эффективные механизмы по пресечению присвоения интеллектуальной собственности.
    Будем надеется что принимаемые нормативные документы будут служить общему развитию в отрасли и не ограничатся службой интересам отдельных """.


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