Пакет акций компании «Узбекистон темир йуллари» в уставном капитале предприятия «Узбекуголь» в размере 45% передан в доверительное управление российскому ООО «Прогресс Гор Тех», сообщило Министерство юстиции Узбекистана в своем Telegram-канале.

Постановление об этом издал Кабинет Министров страны. О проекте документа, направленном на повышение эффективности «Узбекугля», мы писали ранее.

Для управления угольным предприятием «Прогресс Гор Тех» создаст дочернее общество в Узбекистане. На период доверительного управления «Узбекуголь» сохранит организационно-правовую форму акционерного общества.

«Узбекуголь» в июле 2017 года постановлением президента был передан в состав железнодорожной компании «Узбекистон темир йуллари».