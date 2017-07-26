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Фото: uzbekcoal.uz

«Узбекуголь» стал частью «Узбекистон темир йуллари»

«Узбекуголь» и «Шаргунькумир» переданы в состав «Узбекистон темир йуллари».

Сегодня, 19:19   Экономика  

Предприятия «Узбекуголь» и «Шаргунькумир» переданы в состав «Узбекистон темир йуллари». Это предусмотрено постановлением Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 26 июля о совершенствовании структуры управления и повышению эффективности деятельности предприятий угольной отрасли.

В документе отмечается, что действующая система управления угольной отраслью и руководство «Узбекугля» «не обеспечивают своевременное и эффективное выполнение поставленных задач по развитию угольной отрасли и реализации Программы [дальнейшего развития и модернизации угольной промышленности на 2017−2021 годы], а также снабжение в требуемых объемах и качестве угольной продукцией населения республики и социальных объектов, в результате чего имеют место многочисленные серьезные нарекания и жалобы на деятельность отрасли».

В структуру исполнительного аппарата АО «Узбекистон темир йуллари», глава которой Ачилбай Раматов является первым заместителем премьер-министра Узбекистана, введена должность заместителя председателя правления по вопросам промышленного производства.

Постановлением также одобрено предложение о создании единого предприятия по сбыту и поставке продукции «Кумир таъминот» с преобразованием в его филиалы существующих унитарных предприятий территориальных дистрибьюторских центров «Узбекугля».

Текст: «Газета.uz»      2 479

Комментарии

  • Акмаль Абдуллаев 26 июля 2017 19:47

    Вот правильно ато население вкишлаках, у которых отрезали природный Газ. Очень сильно пострадал от нехватки и необеспечения Углём. Для обогрева домов. Махалли не привозят уголь а просто выдают справку о количестве которое нужно выдать семье. А тот своими силами кто на чём приезжает за углём. А на станции его ещё и обвешивают не на киллограммы а на тонны.

  • Хамза Хакимов 26 июля 2017 20:13

    Вот это да, дык, этот собственник футбольного клуба “Локомотив“ из флагмана узбекистанской индустриализации плавно таки превратился в монстра, в монстирище, если будучи участником транспортной отрасли (оказание услуг, ж/д перевозка грузов и пассажиров) в своем структурном подчинение будет иметь к тому же одну из древнейших отраслей промышленной добывающей индустрии — уголь!
    Особенно когда паровозы уже в музеи сданы, и локомотивы почти что полностью электризованы))


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