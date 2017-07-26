«Узбекуголь» стал частью «Узбекистон темир йуллари»

Предприятия «Узбекуголь» и «Шаргунькумир» переданы в состав «Узбекистон темир йуллари». Это предусмотрено постановлением Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 26 июля о совершенствовании структуры управления и повышению эффективности деятельности предприятий угольной отрасли.

В документе отмечается, что действующая система управления угольной отраслью и руководство «Узбекугля» «не обеспечивают своевременное и эффективное выполнение поставленных задач по развитию угольной отрасли и реализации Программы [дальнейшего развития и модернизации угольной промышленности на 2017−2021 годы], а также снабжение в требуемых объемах и качестве угольной продукцией населения республики и социальных объектов, в результате чего имеют место многочисленные серьезные нарекания и жалобы на деятельность отрасли».

В структуру исполнительного аппарата АО «Узбекистон темир йуллари», глава которой Ачилбай Раматов является первым заместителем премьер-министра Узбекистана, введена должность заместителя председателя правления по вопросам промышленного производства.

Постановлением также одобрено предложение о создании единого предприятия по сбыту и поставке продукции «Кумир таъминот» с преобразованием в его филиалы существующих унитарных предприятий территориальных дистрибьюторских центров «Узбекугля».