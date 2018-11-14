Пакет акций «Узбекистон темир йуллари» в уставном капитале предприятия «Узбекуголь» в размере 45% планируется передать в доверительное управление российскому ООО «Прогресс Гор Тех», которое создаст для этого дочернее общество в Узбекистане.

Проект постановления президента об этом, подготовленный железнодорожной компанией и озаглавленный «О повышению эффективности акционерного общества „Узбекуголь“», опубликован для общественного обсуждения.

Напомним, АО «Узбекуголь» (вместе с предприятием «Шаргунькумир») в июле 2017 года постановлением главы государства было передано в состав «Узбекистон темир йуллари». В ноябре прошлого года было преобразовано в унитарное предприятие.

Договор доверительного управления планируется заключить сроком на три года «с возможностью продления в случае достижения параметров бизнес-плана АО „Узбекуголь“», который планируется утвердить до 1 июня 2019 года.

Доверительный управляющий сможет, согласно проекту документа, привлекать иностранных специалистов в управление предприятием, а также вносить предложения по изменению его исполнительного органа и организационной структуры, формированию технической и производственной политики, определению среднесрочной и долгосрочной стратегии развития.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц России, ООО «Прогрессгортех» (написание именно такое) было зарегистрировано в Москве (по адресу ул. Большая Якиманка, 1) 15 октября текущего года, уставный капитал — 10 тысяч рублей. Генеральным директором компании указан Вадим Михайлович Фалько, учредителем — Николай Геннадьевич Емельянов. Основной вид деятельности — «Деятельность холдинговых компаний».