Работа всех автобусных маршрутов Ташкента 31 декабря продлена на один час, сообщила компания «Тошшахартрансхизмат».Такое решение принято для создания удобств горожанам и гостям города.

В связи с ограничением движения на некоторых улицах столицы до 10 января внесены изменения в схемы движения ряда маршрутов: