В связи с началом новогодних гуляний в Ташкенте в период с 24 декабря по 10 января будет ограничено движение на ряде улиц, сообщили ГУВД и хокимият столицы.
Список закрытых для движения улиц
- Буюк Турон — от ул. А. Навои до ул. Ислама Каримова;
- Зарафшан — от ул. А. Навои до ул. Ислама Каримова;
- Матбуочилар — от ул. Ш. Рашидова до сквера А. Темура;
- Бухоро — от ул. Буюк Турон до ул. Тараса Шевченко;
- Истиклол — от ул. Буюк Турон до ул. Мустакиллик;
- Мустакиллик — от ул. Зарафшан до сквера А. Темура;
- Себзор — от ул. А. Навои до Цирка;
- Суггали ота — от ул. Заргарлик до ул. Дилбанд.
При необходимости временно может быть ограничено движение транспорта в следующих местах:
- ТЦ Compass (Куйлюк);
- Дворец искусств «Истиклол»;
- ТЦ Next;
- Дворец культуры и отдыха Бектемирского района;
- Дворец культуры железнодорожников;
- Центральный парк Мирзо Улугбека;
- Green park (Сергелийский район);
- Экопарк;
- Зоопарк;
- Парк «Ашхабад».
Александр Мурин
Вечером пробки теперь просто гигантские в этом районе!