В связи с началом новогодних гуляний в Ташкенте в период с 24 декабря по 10 января будет ограничено движение на ряде улиц, сообщили ГУВД и хокимият столицы.

Список закрытых для движения улиц

  • Буюк Турон — от ул. А. Навои до ул. Ислама Каримова;
  • Зарафшан — от ул. А. Навои до ул. Ислама Каримова;
  • Матбуочилар — от ул. Ш. Рашидова до сквера А. Темура;
  • Бухоро — от ул. Буюк Турон до ул. Тараса Шевченко;
  • Истиклол — от ул. Буюк Турон до ул. Мустакиллик;
  • Мустакиллик — от ул. Зарафшан до сквера А. Темура;
  • Себзор — от ул. А. Навои до Цирка;
  • Суггали ота — от ул. Заргарлик до ул. Дилбанд.

При необходимости временно может быть ограничено движение транспорта в следующих местах:

  • ТЦ Compass (Куйлюк);
  • Дворец искусств «Истиклол»;
  • ТЦ Next;
  • Дворец культуры и отдыха Бектемирского района;
  • Дворец культуры железнодорожников;
  • Центральный парк Мирзо Улугбека;
  • Green park (Сергелийский район);
  • Экопарк;
  • Зоопарк;
  • Парк «Ашхабад».