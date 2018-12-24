В связи с началом новогодних гуляний в Ташкенте в период с 24 декабря по 10 января будет ограничено движение на ряде улиц, сообщили ГУВД и хокимият столицы.

Список закрытых для движения улиц

Буюк Турон — от ул. А. Навои до ул. Ислама Каримова;

Зарафшан — от ул. А. Навои до ул. Ислама Каримова;

Матбуочилар — от ул. Ш. Рашидова до сквера А. Темура;

Бухоро — от ул. Буюк Турон до ул. Тараса Шевченко;

Истиклол — от ул. Буюк Турон до ул. Мустакиллик;

Мустакиллик — от ул. Зарафшан до сквера А. Темура;

Себзор — от ул. А. Навои до Цирка;

Суггали ота — от ул. Заргарлик до ул. Дилбанд.

При необходимости временно может быть ограничено движение транспорта в следующих местах: