Азиатский банк развития (АБР) назначил Синди Малвичини новым главой представительства в Узбекистане, сообщила пресс-служба финансовой организации.

Синди Малвичини будет руководить деятельностью АБР в Узбекистане и осуществлять надзор над разработкой и реализацией бизнес-плана операций АБР по стране на 2019−2021 годы и стратегии партнерства со страной.

«АБР имеет долгосрочное партнерство с Узбекистаном, — сказала новый руководитель представительства. — Моим приоритетом будет укрепить это партнерство и тесно работать с правительством Республики Узбекистан, чтобы эффективно координировать наше содействие в проведении реформ и развития страны».

Синди Малвичини — гражданка США, начала трудовую деятельность в АБР в 2005 году, работала на различных руководящих должностях. До нового назначения была заместителем и исполняющим обязанности главы представительства АБР в Узбекистане, заменяя Такео Кониши, который проработал в стране с 2014 года и закончил миссию в июне 2018 года.

С 2007 по 2014 годы работала на должности специалиста по водным ресурсам в Департаменте Южной Азии АБР и до 2017 года являлась главой подразделения по управлению проектами, где осуществляла стратегический диалог, разрабатывала и управляла инфраструктурными проектами в сфере ирригации, интегрированного управления водными ресурсами, управления наводнениями, а также провела ряд программ по изменению климата для нескольких стран.

До АБР с 1992 по 1995 годы, Синди Малвичини работала в Нью-Йоркском государственном институте по водным ресурсам. Была советником по управлению изменениями в Корнельском университете с 1996 по 1999 годы, проводила исследование на Филиппинах в рамках программы по сохранению фермерства в тропических высокогорьях в 1994—2003 годах.

В 2001—2005 годах Синди Малвичини работала консультантом в АБР и содействовала разработке ключевых банковских стратегий, таких как первая стратегия АБР по окружающей среде, механизм сотрудничества АБР с правительствами и неправительственными организациями и политика АБР по связям с общественностью.