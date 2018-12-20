Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 20 декабря принял вновь назначенного посла Кыргызстана Ибрагима Джунусова, сообщила пресс-служба МИДа. Он был назначен на эту должность в начале декабря.

После церемонии вручения копии верительных грамот состоялась беседа по ключевым вопросам узбекско-кыргызской повестки дня.

Стороны отметили важность в межгосударственном диалоге торгово-экономических, инвестиционных и межрегиональных связей, основанных на взаимном уважении интересов друг друга.