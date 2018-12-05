Ибрагим Коджоназарович Джунусов назначен чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в Узбекистане. Указ об этом подписал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, сообщила пресс-служба главы соседнего государства.

Ранее, с 2014 года, Ибрагим Джунусов возглавлял дипломатическую миссию Кыргызстана в Турции. Он — общественно-политический и государственный деятель, в разные годы работал вице-премьером и министром культуры и туризма. Известен также как артист.

Послом Кыргызстана в Узбекистане с 2016 года был Данияр Садыков. Он стал одним из первых глав дипмиссий, вручивших верительные грамоты лично президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.