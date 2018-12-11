Узбекистан постепенно начал таможенное оформление товаров украинского происхождения, сообщила Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» со ссылкой на Министерство экономического развития и торговли страны.

По данным ассоциации, с середины ноября сахар и другие грузы, поступавшие в Узбекистан из Украины, перестали растаможивать. Ассоциация обратилась в Министерство экономического развития и торговли и Министерство аграрной политики и продовольствия Украины с просьбой решить ситуацию.

«На сегодня мы имеем подтверждение от сахарных компаний и заводов: процесс растаможки начался и надеемся на дальнейшее „потепление“ торговых отношений, ведь даже с учетом всех трудностей, 47% от всего объема экспорта сахара за ноябрь были осуществлены именно в Узбекистан», — прокомментировала заместитель председателя правления «Укрцукор» Руслана Бутило.

3 декабря стало известно о прекращении Украиной антисубсидиционного расследования в отношении узбекских автомобилей, поскольку льготы, предоставляемые автопроизводителям Узбекистана, не действуют с 2018 года. В этот же день в ташкентском представительстве крупной фармацевтической компании Украины «Газете.uz» сообщили, что возобновилось растаможивание украинских лекарств, негласно приостановленное с 3 ноября.

Спустя несколько дней премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провел телефонный разговор с первым вице-премьер-министром Украины — министром экономического развития и торговли Украины Степаном Кубивым. Глава узбекского правительства заверил в отсутствии ограничений и урегулировании проблемных аспектов взаимных поставок товаров на рынки Украины и Узбекистана.