Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в среду провел телефонный разговор с первым вице-премьер-министром Украины — министром экономического развития и торговли Украины Степаном Кубовым, сообщила пресс-служба Минэкономразвития Украины.

Стороны сосредоточили разговор на вопросах обеспечения взаимного доступа товаров на рынки Узбекистана и Украины, а также важности формирования предсказуемых торговых отношений между странами.

«Одним из важных инструментов налаживания лучшего торгово-экономического диалога между Украиной и Узбекистаном является восстановление работы Совместной украинской-узбекской комиссии всестороннего сотрудничества и скорейшее проведение очередного восьмого заседания комиссии для совместного обсуждения перспектив взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами», — отметил в разговоре Степан Кубов.

Абдулла Арипов поддержал важность возобновления работы комиссии и заверил в отсутствии ограничений и урегулирования проблемных аспектов взаимных поставок товаров на рынки Украины и Узбекистана.

Отметим, что в начале октября межведомственная комиссия Украины начала антисубсидиционное расследование относительно импорта легковых автомобилей из Узбекистана на основе жалобы Ассоциации украинских автомобилестроителей «Укравтопром».

Ранее мы писали, что узбекская сторона с начала ноября приостановила процесс растаможивания товаров из Украины. 1 декабря Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины («Укрцукор») заявила, что сахар и другие грузы, поступающие в Узбекистан, не разгружаются и не растаможиваются.

В понедельник стало известно о прекращении Украиной антисубсидиционного расследования. В этот же день представитель украинского фармпроизводителя сообщил, что «границы полностью открылись». Источник «Газеты.uz» в правительстве сообщил, что «по вопросу сахара также ожидается положительное решение».