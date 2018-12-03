Прекращено антисубсидиционное расследование относительно импорта легковых автомобилей производства Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития Украины. Решение было принято 3 декабря на заседании Межведомственной комиссии страны по международной торговле.

Напомним, в начале октября межведомственная комиссия начала антисубсидиционное расследование относительно импорта легковых автомобилей из Узбекистана на основе жалобы Ассоциации украинских автомобилестроителей «Укравтопром». В ней отмечалось, что узбекский производитель мог получать субсидии от правительства Узбекистана, что создавало бы неравные условия для украинских автопроизводителей.

В ходе расследования посольство Узбекистана в Украине предоставило официальные разъяснения, они приводятся в заявлении Минэкономразвития.

Согласно постановлению президента Узбекистана от 21 августа 2008 «О создании предприятия с иностранными инвестициями», узбекским производителям до конца 2017 года предоставлялись льготы. С 2018 года они не действуют, говорится в сообщении.

Министерство внешней торговли Узбекистана также проинформировало украинскую сторону, что основная доля экспорта узбекских автомобилей в Украине приходится на легковые автомобили малого класса «А», которые не производятся в Украине.

По данным Госкомстата Украины, в 2017 году в страну было ввезено 13940 новых автомобилей, из которых 2823 — из Узбекистана. Однако уже в январе-августе 2018 года из 7808 автомобилей, ввезенных в Украину, только 702 — узбекского производства.

Таким образом, отмечает Минэкономразвития, по сравнению с 2017 годом в 2018 году доля узбекских автомобилей в общем импорте сократилась с 20,3% до 9%, а последние месяцы 2018 года импорт из Узбекистана практически отсутствует.

Межведомственная комиссия по международной торговле установила, что применение компенсационных мер не является необходимым, а также приняла решение о прекращении антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину легковых автомобилей происхождением из Узбекистана «без применения мер».

Ранее мы писали, что узбекская сторона с начала ноября негласно приостановила процесс растаможивания товаров из Украины. В частности, посол Юрий Савченко со ссылкой на украинских производителей фармацевтической продукции сообщал о том, что Узбекистан перестал растаможивать лекарства. Эту информацию «Газете.uz» позже подтвердили в представительстве одной из трех крупных украинских фармкомпаний в Ташкенте.

Кроме того, 1 декабря Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины («Укрцукор») заявила, что сахар и другие грузы, поступающие в Узбекистан, не разгружаются и не растаможиваются.