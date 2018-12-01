Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины («Укрцукор») заявила, что сахар и другие грузы, поступающие в Узбекистан, не разгружаются и не растамаживаются. Такая ситуация сложилась в связи с запретом принимать грузы с Украины, говорится в сообщении.

«Такая внезапная остановка приводит к невыполнению условий заключенных ранее контактов. А с учетом того, что последние полгода основным импортером сахара был именно Узбекистан, мы можем сказать, что теряем основной рынок сбыта», — прокомментировала руководитель аналитического отдела «Укрцукор» Руслана Бутило.

«Укрцукор» направил официальное обращение в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и в Министерство экономического развития и торговли с просьбой предоставить разъяснения и решить вопрос с задержкой украинской продукции при ввозе на территорию Узбекистана.

В 2017—2018 годах Украина поставила на внешние рынки 560,4 тысячи тонн сахара, при этом основным импортером стал Узбекистан, импортировавший 209,9 тысячи тонн на сумму 79,1 млн долларов.

В начале октября Межведомственная комиссия по международной торговле Украины начала антисубсидиционное расследование относительно импорта легковых автомобилей из Узбекистана на основе жалобы Ассоциации украинских автомобилестроителей «Укравтопром».

Несмотря на то, что мер по ограничению импорта из Узбекистана Украина не принимала, украинские предприятия, в основном производители фармацевтической продукции, по словам посла Украины в Ташкенте Юрия Савченко, жалуются приостановку растаможивания товаров.

С призывом принять ответные меры на расследование Украины выступали депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана. Официальных заявлений власти Узбекистана не делали. В Государственном таможенном комитете на запросы «Газеты.uz» не ответили.