Отключения электричества в районах и городах Узбекистана связаны с установленными лимитами на потребление электроэнергии, подтвердил «Газете.uz» представитель «Узбекэнерго».

По словам начальника отдела компании, пожелавшего не называть свое имя, лимиты рассчитываются и устанавливаются Министерством экономики. Ограничения на потребление распространяются и на горюче-смазочные материалы, на основе которых вырабатывается электричество на теплоэлектростанциях.

«Лимит на ежедневное потребление электроэнергии потребитель может израсходовать за два или три часа. Потребление не должно превышать норму. Если оно превышает, это приводит к перегрузке линии электропередачи и сбросу подачи электроэнергии на станциях. Трансформаторы не могут выдерживать такую нагрузку. До снижения нагрузки и восстановления подачи электроснабжение отсутствует», — рассказал собеседник.

Потреблять газ сверх нормы не рекомендуется, но и выключать электричество нельзя, потому что народ будет недоволен, отметил представитель компании. «Если бы мы не вырабатывали электроэнергию сверх лимита, отключения длились бы не по 8−9, а по 20 часов», — пояснил он. Собеседник поделился данными об установленных лимитах за месяц (ниже).

Источник: «Узбекэнерго».

Ранее в «Узбекэнерго» сообщали, что перебои в энергоснабжении в регионах связаны с недополучение теплоэлектростанциями газа, из-за чего ТЭС работают не на полную мощность. По данным компании, чаще всего на отключения энергии жалуются жители Ферганской долины.

В некоторых районах и городах Ферганской, Кашкадарьинской, Андижанской и Самаркандской области подача электроэнергии осуществляется по графику с отключением электричества ежедневно на несколько часов.

На Тахиаташской ТЭС (Каракалпакстан) «Газете.uz» подтвердили, что каждая теплоэлектростанция получает газ по лимиту от «Узтрансгаза».

"Если набрать больше лимита, газ не дают. Хотя резервные мощности по выработке электричества имеются. Но не всегда линии электропередач выдерживают нагрузку. Диспетчерский центр «Узбекэнерго» распределяет нагрузку для ТЭС по всей республике, исходя из потребления", — сказал собеседник.

Заместитель председателя правления «Узбекнефтегаза» Одил Темиров, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.uz» на брифинге в Ташкенте в четверг, признал, что в регионах были отключения электроэнергии, связанные с нехваткой газа.

«На сегодня в сравнении с прошлым годом на 19−20% увеличилась выработка электроэнергии и, соответственно, обеспечивается подача газа электростанциям. „Узбекэнерго“ реализовало очень большие проекты — энергия вырабатывается с высокой эффективностью потребления газа. То есть, выработка увеличилась, при этом нет 20-процентного увеличения потребления газа», — сказал он.

Одил Темиров отметил, что на совещании «Узбекнефтегаза» с «Узбекэнерго» стороны согласовали ежесуточные потребности газа на зимний сезон. «Все электрогенерирующие станции будут обеспечены природным газом. Выделены дополнительные объемы», — подчеркнул зампредседателя «Узбекнефтегаза».

По его словам, жители будут меньше беспокоиться по поводу отключения электричества. «Потому что в начале следующего года будет запуск еще одной электростанции „Узбекэнерго“ — Туракурганской ТЭС», — сказал Одил Темиров.