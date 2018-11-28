Длительное отсутствие электроснабжения в Хорезмской области в понедельник было связано с крупной аварией на подстанции «Хорезм», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании «Узбекэнерго».

26 ноября с 3:00 по 16:00 электроснабжение отсутствовало в административном центре — Ургенче и некоторых районах области.

В компании также пояснили, что перебои в энергоснабжении в регионах Узбекистана в холодный период связаны с повышением нагрузки на тепловые электростанции — из-за отсутствия газа люди используют в быту электричество для обогрева домов и приготовления пищи.

«Узбекэнерго» принимает «определенные меры» для уменьшения количества отключений, отметили в пресс-службе, не уточнив, какие именно.

Недополучение газа теплоэлектростанциями назвали в компании основной причиной того, что станции работают не на полную мощность. «Если они будут работать на полную мощность, таких ограничений в подаче электроэнергии не будет», — отметили в «Узбекэнерго».

По данным компании, чаще всего с сообщениями об отключениях энергии обращаются жители Ферганской долины, хотя проблемы с электроснабжением наблюдаются по всей республике.

Помимо населения, страдают и предприниматели, которые вынуждены закрывать предприятия из-за отсутствия бесперебойного электроснабжения.

В Узбекистане имеются мощности для выработки в общей сложности 14 тысяч МВт энергии, в том числе 86% — тепловыми электростанциями. Действующие мощности загружены на 83%, отмечал президент Шавкат Мирзиёев на совещании в октябре.