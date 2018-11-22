Специалисты Ташкентского городского главного управления здравоохранения провели изучение случая смерти двухмесячного ребенка после получения прививки от полиомиелита и пневмококка в семейной поликлинике №10 Сергелийского района столицы в августе. Были проанализированы процесс вакцинации, соблюдение стандартов, срок годности и доза препарата и сделан вывод, что смерть не была вызвана прививкой, говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Узбекистана.

В то же время в Минздраве отметили, что специалисты министерства и сотрудники правоохранительных органов изучают действия медицинских работников для установления причины смерти ребенка, в том числе процесс диагностирования и лечения малыша.

Как мы уже писали, прокуратура Ташкента 7 ноября возбудила по данному случаю уголовное дело по части 3 статьи 116 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«24 августа в семейной поликлинике №10 Сергелийского района прививку получили всего 128 детей. Проведенные анализы показали, что не только у этого ребенка, но и ни у одного привитого ребенка не наблюдались негативные случаи, которые могут быть после прививки», — цитирует пресс-служба Минздрава начальника главного управления Санитарно-эпидемиологического надзора министерства Дилмурода Мирзабоева.

В стране согласно национальному календарю прививок ежемесячно прививки получают 2,5 миллиона детей. Ранее ни разу не были зарегистрированы негативные случаи, связанные с данными вакцинами. «Нет никаких медицинских ограничений на вакцины против полиомиелита и пневмококка, от них никогда не бывает летальных исходов. Это доказано и в научных исследованиях, проведенных авторитетными экспертами Всемирной организации здравоохранения», — отметил он.

Вакцины привозятся в страну на основе сертификата ЮНИСЕФ и других международных организаций, по ним проводятся повторные медико-лабораторные исследования. Они гарантируются сертификатом Минздрава и с соблюдением системы холодовой цепи доставляются в пункты прививок на местах. Процедура вакцинации осуществляется после осмотра квалифицированного врача медсестрами, прошедшими специальное обучение и получившими разрешение, сказал Дилмурод Мирзабоев.

Медицинский осмотр ребенка 24 августа проводила врач-педиатр поликлиники Н. Расулова, она дала разрешение на плановую прививку. Малыш получил прививку в присутствии матери. Прививку делала медсестра М. Саликова, у которой имеется специальное разрешение, сообщили в Минздраве.

Через два дня, 26 августа, в 11:00 у ребенка температура поднялась до 38,5 градуса, родные вызвали «скорую помощь», которая оказала первую медицинскую помощь и отвезла в городскую детскую клиническую больницу №3. Врач-невропатолог Ш. Насруллаев провел медицинский осмотр и поставил диагноз «Судорожный синдром. Соматогенное основано. Угроза отека мозга», было проведено лечение.

28 августа в 19:30 состояние ребенка ухудшилось, его перевели в отделение детской реанимации Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался 30 августа в 00:00.