Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по факту смерти в конце лета после прививки двухмесячного мальчика в Сергелийском районе, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Мать погибшего ребенка Элеонора Хамидуллина обратилась с заявлением в народную приемную президента. В нем она сообщила, что после прививки против пневмококковой инфекции и полиомиелита в семейной поликлинике №10 состояние младенца ухудшилось. Затем родители с мальчиком приехали в городскую детскую клиническую больницу №3.

«Нам сказали, сутки подержат в реанимации, чтобы снять оттек. Сразу вручили список, я не буду говорить о других лекарствах, но там не было ни шприцов, ни новокаина, ни пластыря. Кровь на анализы мы носили в частную клинику через дорогу. В итоге за два дня ребенок впал в кому, у него отказали почки, кровоточил кишечник, началась двусторонняя пневмония», — написала в Facebook мать мальчика. После ребенка перевели в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, где он скончался в реанимационном отделении.

Согласно данным Генпрокуратуры, 24 августа младенец был осмотрен врачом семейной поликлиники №10 Н. Р. и получил оральную полиомиелитную вакцину и вакцину «Пневмо». 26 августа примерно в 11:00 температура у мальчика поднялась до 38,5 градусов, на машине скорой помощи он был госпитализирован в детскую клиническую больницу №3.

Врач-невропатолог Ш. Н. диагностировал у младенца «соматогенно обусловленный судорожный синдром, риск отека мозга» и оказал необходимое медицинское лечение, говорится в сообщении.

27 августа примерно в 20:00 из-за резкого ухудшения общего состояния младенца, а именно из-за усиления симптомов интоксикации организма, тахипноэ, тахикардии, неврологических симптомов и пареза кишечника, ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

28 августа на консилиуме врачей больницы №3 было предложено перевезти ребенка в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Примерно в 19:30 мальчик был доставлен в отделение токсикологической реанимации, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, во время осмотра в больнице №3 невропатолог оценил состояние здоровья мальчика как тяжелое. В таких случаях дежурные врачи должны осматривать пациента каждые три часа, но младенца навещали каждые шесть часов.

Показатели частоты дыхательных движений и артериального давления были за одно и то же время были указаны «44 и 80/55 мм рт. ст.», что свидетельствует о том, что данные были скопированы. В отделении реанимации в течение двух дней не поставили конкретный клинический диагноз, из-за отсутствия интерпретации лабораторных анализов не было скорректировано лечение. Консилиум врачей был созван очень поздно (после трех суток), что, в свою очередь, привело к ухудшению состояния мальчика.

В экспертизе заключается, что «если бы была определена правильная динамика болезни у мальчика, поставлен полный клинический диагноз, оказано необходимое медицинское лечение, то была бы возможность спасти [его] жизнь».

В сообщении также отмечается, что к гибели ребенка привело халатное или бессовестное отношение врачей городской детской клинической больницы №3 к своей работе, невыполнение своих профессиональных обязанностей или их невыполнение на должном уровне.

Прокуратура Ташкента 7 ноября возбудила уголовное дело по части 3 статьи 116 Уголовного кодекса Узбекистана (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело направлено в прокуратуру Учтепинского района для проведения следственных мероприятий.