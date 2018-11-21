Более 200 руководителей были привлечены к ответственности за нарушения, связанные с принудительным трудом во время хлопкоуборочной кампании этого года. Об этом в ходе обсуждения итогов предварительного мониторинга третьей стороны Международной организации труда в среду сообщил министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев.
По его словам, 30% из привлеченных к ответственности — это хокимы и руководящие работники правоохранительных органов, в отношении которых применены меры вплоть до понижения в должности или увольнения.
Отвечая на вопросы журналистов, глава Минтруда прокомментировал случаи в двух районах Ташкентской области, когда шестеро государственных служащих стояли в арыке по колено в воде и еще шестеро держали в руках камни.
Последовавшие за этим выход специального указа президента и проведение премьер-министром совещания по недопустимости принудительного труда Шерзод Кудбиев назвал беспрецедентным случаем. Бывший вице-премьер Зойир Мирзаев, присутствовавший при указанных случаях, был понижен в должности до хокима района.
«Это беспрецедентный случай. До этого правительство Узбекистана не было настолько прозрачным и не принимало таких организационных мер», — сказал Шерзод Кудбиев.
Он добавил, что мужчины, подвергшиеся унижению, продолжают работать, к ним не применялось никаких мер, поскольку они сами являются потерпевшими.
Шерзод Гулямов
увольнять надо а не понижать.
Виктор Неизвесный
Штраф это не ответственность, это так. Пальчиком погрозить. Вот если бы их после этого увольняли в связи с профф непригодностью ввиду не знания и не соблюдения законодательства, вот это было бы наказание.
Кардинал Ришелье
Это не беспрецедентное решение, а нормальная практика в цивилизованных правовых демократических странах.