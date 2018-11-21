Более 200 руководителей были привлечены к ответственности за нарушения, связанные с принудительным трудом во время хлопкоуборочной кампании этого года. Об этом в ходе обсуждения итогов предварительного мониторинга третьей стороны Международной организации труда в среду сообщил министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев.

По его словам, 30% из привлеченных к ответственности — это хокимы и руководящие работники правоохранительных органов, в отношении которых применены меры вплоть до понижения в должности или увольнения.

Отвечая на вопросы журналистов, глава Минтруда прокомментировал случаи в двух районах Ташкентской области, когда шестеро государственных служащих стояли в арыке по колено в воде и еще шестеро держали в руках камни.

Последовавшие за этим выход специального указа президента и проведение премьер-министром совещания по недопустимости принудительного труда Шерзод Кудбиев назвал беспрецедентным случаем. Бывший вице-премьер Зойир Мирзаев, присутствовавший при указанных случаях, был понижен в должности до хокима района.

«Это беспрецедентный случай. До этого правительство Узбекистана не было настолько прозрачным и не принимало таких организационных мер», — сказал Шерзод Кудбиев.

Он добавил, что мужчины, подвергшиеся унижению, продолжают работать, к ним не применялось никаких мер, поскольку они сами являются потерпевшими.