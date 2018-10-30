Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов назвал инцидент в Аккурганском районе Ташкентской области, где шестерых мужчин заставили стоять в арыке из-за несвоевременного полива пшеницы, неудобным и стыдным. Об этом сообщает Daryo.
«Для меня лично это очень неудобная и постыдная ситуация. Ведь мой заместитель сделал то, что идет против политики нашего президента», — сказал глава правительства на видеоселекторном совещании в понедельник, комментируя действия теперь уже бывшего вице-премьера Зойира Мирзаева.
Совещание было созвано по поручению президента Шавката Мирзиёева и было посвящено искоренению принудительного труда. В нем участвовали руководители министерств и других госорганов, а также представитель Международной организации труда.
«Этот инцидент произошел 25 октября, и руководитель нашей страны подписал решение об освобождении от должности Зойира Мирзаева 27 октября. Но поскольку, согласно конституции, в субботу и воскресенье постановления и указы не принимаются, мы опубликовали этот указ сегодня (в понедельник — ред.)», — сказал Абдулла Арипов.
«Мирзаев пришел на пост заместителя премьер-министра не с улицы, — продолжил премьер. — Он долгое время работал хокимом Джамбайского района Самаркандской области, затем хокимом одной из самых весомых регионов республики — Самаркандской, затем — министром сельского и водного хозяйства».
«Несмотря на то, что он столько служил народу, трудился в государственных органах, наш президент за совершенный проступок его не простил. Он сказал: „Закон един для всех, наказание неотвратимо“», — подчеркнул Абдулла Арипов.
Он заявил, что все поступающие обращения по принудительному труду изучаются с выездом в регионы. «Уволен ряд хокимов районов, нарушивших трудовое законодательство, допустивших принудительный труд. Ко многим хокимам областей применены дисциплинарные меры».
Премьер-министр отметил, что помимо Зойира Мирзаева уволены заместитель прокурора Ташкентской области, заместитель хокима области и другие должностные лица, бывшие свидетелями инцидента в Аккурганском районе. Генеральная прокуратура также взяла произошедшее под строгий контроль, добавил он.
29 октября президент подписал указ «О повышении ответственности руководителей органов государственной власти всех уровней за недопущение и искоренение любых проявлений и всех форм принудительного труда». Таким образом глава государства отреагировал на инцидент, вызвавший широкое осуждение в обществе, сказал премьер.
«Я работаю в правительстве 10 лет, 2 года работаю премьер-министром, но за все это время не видел, чтобы принимались такого рода указы. Руководитель страны поднял борьбу с принудительным трудом до уровня государственной политики», — заявил Абдулла Арипов.
В указе генеральному прокурору поручено провести проверку фактов нарушения закона в ходе сельскохозяйственных работ, а премьер-министру и руководителям органов государственной власти и хозяйственных объединений на местах — обеспечить эффективную реализацию мер по искоренению всех форм и любых проявлений принудительного труда.
В своем выступлении премьер-министр подчеркнул, что вопросы защиты прав и законных интересов человека и недопущения всех форм принудительного труда находятся под личным контролем президента. Он отметил, что никто не имеет права нарушать права человека, принуждать людей к труду. Виновные в таких действиях обязательно понесут наказание, какие бы посты они ни занимали, заявил Абдулла Арипов.
Марлен Саттаров
Абсолютно правильно! Перед законом все равны.
Levron AB
Спасибо Нашему Президенту! Теперь все поймут, что Закон един для ВСЕХ!
В свое время также поступал Ли Куан Ю и Вы посмотрите где сейчас Сингапур!
Уверен, что с трудолюбием нашего народа и с четкими законами Узбекистан Обязательно станет новым Азиатским тигром, несмотря на всех нытиков и тех кто привык работать по старому!
Николай Басов
Пора уже нам понять, что только гласность, свободные СМИ позволят навести порядок в стране. Они у нас сейчас находятся в зачаточном состоянии, но и при таком мизерном потоке свободной информации стал известен этот вопиющий поступок высокого чиновника. А сколько всего скрыто от глаз такого, что мешает строить развитое государство?
Muhammadrasul Usmanov
Все равно беспредел в Маргилане творится, в Восскресенье всех служащих в госс органов, тоесть учетелей, медсестер и тд будут вывозить на хлопок против их воли. Куда смотрит прокуратура я об хокимах вообще молчу, они же сами и инициаторы.