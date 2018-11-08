Зойир Мирзаев, 29 октября освобожденный президентом Узбекистана от должности заместителя премьер-министра, 7 ноября был утвержден хокимом Шараф-Рашидовского района Джизакской области.

Как сообщила пресс-служба областного хокимията, организационный вопрос был рассмотрен на внеочередной сессии районного Кенгаша народных депутатов, прошедшей под председательством хокима области Эргаша Салиева.

В своем выступлении глава областной администрации отметил, что в работе хокима Шараф-Рашидовского района Сайфиддина Исмаилова, занимавшего этот пост с декабря 2016 года, в последнее время наблюдались пассивность, невнимательность и поверхностное отношение к выполнению поставленных задач. Это, по словам Эргаша Салиева, негативно повлияло на социально-экономическое развитие района.

Народные депутаты единогласно поддержали снятие с должности Сайфиддина Исмаилова. Затем они поддержали решение хокима области, согласованное с администрацией президента, о назначении хокимом района Зойира Мирзаева.

Напомним, Зойир Мирзаев занимал пост вице-премьера с декабря 2016 года. До февраля 2018 года он одновременно был министром сельского и водного хозяйства. Ранее, с 2010 года, работал хокимом Самаркандской области, до этого был хокимом Джамбайского района Самаркандской области.

Причиной его отставки, согласно указу президента, стали серьезные недостатки в организации работ по посеву и орошению озимых зерновых. Указ был принят после появления в интернете фотографий, на одной из которых шестеро мужчин стоят в арыке с водой, а на другой — держа в руках крупные камни. Оба снимка были сделаны в Ташкентской области во время посещения региона Зойиром Мирзаевым.

Премьер-министр Абдулла Арипов назвал инциденты постыдными и заявил, что никто не вправе нарушать права человека и принуждать людей к труду, какую бы должность он ни занимал.