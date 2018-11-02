Кабинет Министров Узбекистана постановлением от 1 ноября утвердил поэтапное повышение цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы.

Первой о повышении тарифов сообщила компания «Узбекэнерго». С 16 ноября стоимость 1 кВт·ч для бытовых потребителей увеличивается с 228,6 сума до 250 сумов (на 9,3%), а с 1 июня 2019 года — до 280 сумов.

Для бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах и общежитиях, централизованно оборудованных электроплитами для пищеприготовления, цена 1 кВт·ч составит 125 сумов с 16 ноября (сейчас — 114,3) и 140 сумов с 1 июня.

До этого тарифы на электроэнергию повышались в апреле.

До этого мы сообщали о проекте постановления об изменении с 16 ноября тарифов на топливно-энергетические ресурсы. Документом намечено повышение цен также на автомобильное топливо (с выплатой денежной компенсации отдельным категориям лиц) и газ.

Кроме того, с 1 января в качестве эксперимента в Юнусабадском районе Ташкента предлагалось ввести базовую норму потребления электроэнергии и газа населением.

Ранее Министерство финансов публиковало статью, в которой обосновывало необходимость пересмотра ценообразования на энергоресурсы. Заявление по поводу грядущего повышения тарифов делал и заместитель премьер-министра, министр финансов Джамшид Кучкаров.