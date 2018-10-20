С 16 ноября в Узбекистане предлагается увеличить стоимость потребления бензина, газа и электроэнергии. Проект постановления Кабинета Министров об изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы опубликован для общественного обсуждения.

Документом утверждается графики изменения цен и тарифов в 2018—2019 годах на природный и сжиженный газ и электрическую энергию.

С 16 ноября розничные цены с учетом налога на потребление автобензина и дизельного топлива могут увеличиться на:

автобензин марки Аи-80 — с 3800 до 4000 сумов/литр;

автобензин марки Аи-91 — с 4300 до 4500 сумов/литр;

дизельное топливо — с 4600 до 4800 сумов/литр;

дизельное топливо ЭКО — с 4600 до 4900 сум/литр;

Планируется установить сумму выплаты ежемесячной денежной компенсации части расходов на приобретение автобензина отдельным категориям лиц, определенным законодательством, в размере 66,7 тысяч сумов.

График изменения тарифов на электроэнергию в 2018—2019 годах

Наименование

Действующий тариф (с 1 апреля 2018 года)

С 16 ноября 2018 года

С 1 июня 2019 года

Население (1 кВт·ч)

228,60 сума

331 сум

370 сумов

Население жилых домов оборудованных электроплитами

114,30 сума

250 сумов

280 сумов



График изменения тарифов на газ в 2018—2019 годах

Наименование

Действующий тариф (с 1 апреля 2018 года)

С 16 ноября 2018 года

С 1 июня 2019 года

Газ, отпускаемый населению при наличии газовых счетчиков 289,74 сума 320 сумов

350 сумов

Газ, отпускаемый населению при отсутствии газовых счетчиков







— для приготовления пищи и горячего водоснабжения

501,06 сума

553 сумов 605 сумов — для отопления 232,37 сума 320 сумов 350 сумов Сжиженный газ 800 сумов 950 сумов 1200 сумов

Кроме того, с 1 января 2019 года в качестве эксперимента в Юнусабадском районе города Ташкента предлагается ввести базовую норму потребления электрической энергии населением в размере 300 кВт·час в месяц на одного абонента, природного газа — 1000 кубометров в месяц на одного абонента, расположенного в частном жилом доме в период отопительного сезона, или 250 кубометров в месяц на одного абонента, в остальных случаях.

Согласно новому порядку, расчеты с населением за электрическую энергию и природный газ в пределах базовой нормы будут проводиться по установленному тарифу, а сверх базовой нормы — с применением повышающего 1,2-кратного коэффициента к установленному тарифу.

Эксперимент продлится до 1 июля 2019 года, а затем на основе результатов фактического применения базовых норм потребления будут внесены конкретные предложения по дальнейшему применению базовых норм потребления.

Ранее «Узбекнефтегаз», «Узнефтепродукт», «Узбекэнерго» объясняли причины повышения цен на энергоресурсы.

Проект постановления Кабмина вынесен на общественное обсуждение до 3 ноября.