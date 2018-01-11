С 1 апреля ожидается повышение цены на природный газ для населения на 10% и электроэнергии на 12%. Об этом на заседании Международного пресс-клуба в четверг сообщил первый заместитель министра экономики Узбекистана Мубин Мирзаев.
По его словам, это предусмотрено государственным бюджетом на 2018 год сообразно показателям инфляции. Вместе с тем, подчеркнул первый замминистра экономики, в течение года ожидается «адекватное повышение заработных плат и пособий».
В декабре Мубин Мирзаев сообщал, что с 2018 года в Узбекистане темпы роста заработной платы будут не ниже уровня инфляции.
Предыдущее повышение тарифов на газ и электроэнергию произошло в июле 2017 года.
Сапарбай Сайтов
На газозаправочных станциях с начала 2018-года уже повысили цены, было 1500 сум, стало 1700 сум. При этом без оснований. Как это понимать？
Nadir Khusanhodjayev
Опять??? Это уже ни в какие рамки не лезет. Тогда пусть и зарплаты тоже поднимут.
Galina Fimasobak
Жмите на газ и на электричество, господа экономисты. Тогда автомобиль “благосостояния“ рванет вперед небывалыми темпами.
Теперь поднимутся цены на ВСЕ, причем, это будет вполне адекватный ответ. А успеют ли также адекватно подняться наши пособия, пенсии, зарплаты- это уже вопрос риторический.
Я не экономист, но мне кажется, что нужно развивать производство, местный бизнес, а не цены поднимать, и тем самым развивать инфляцию.
Alisher Radjapov
А почему бы с начала не повысить заработную плату, а потом повышать остальное.
Таттибой Колдашев
Повышение цены на энергоресурсы понятно при инфляции. Но по моему наблюдение за несколько последних лет, когда цены на энергоресурсы повышаются с апреля месяца, цены на отопление тоже автоматический повышаются на горячую воду это понятно, а насчёт отопление возникает вопрос. Как нам всем известно на отопление взимается оплату ежемесячно круглый год из расчёта отопительного сезона. Если учесть что отопительный сезон начинаются осенью соответственно при повышение цены на энергоресурсы в октябре коэффициент повышение цены закладываются в расчёт, т.е. следующий повышение с апреля месяца не должно привести повышение цен на отопление так как энергоресурсы не используются на отопление с апреля по октябрь месяц. Поэтому на отопление в лучшем случае целесобразно повышать с октября месяца.
Дмитрий Горбик
Вот интересно, а есть ли возможность сначала повысить людям зарплату, а потом повышать тарифы? Или люди со старой зарплатой будут оплачивать новые тарифы и ждать, когда же поднимется зарплата?
Rafael Kashapov
Значит всё еще будет как и раньше, каждые полгода повышать цены на коммуналку и незначительно повышать з/п. Инфляция ещё долго потреплет нам нервы в течение пяти лет, это точно.