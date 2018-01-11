С 1 апреля ожидается повышение цены на природный газ для населения на 10% и электроэнергии на 12%. Об этом на заседании Международного пресс-клуба в четверг сообщил первый заместитель министра экономики Узбекистана Мубин Мирзаев.

По его словам, это предусмотрено государственным бюджетом на 2018 год сообразно показателям инфляции. Вместе с тем, подчеркнул первый замминистра экономики, в течение года ожидается «адекватное повышение заработных плат и пособий».

В декабре Мубин Мирзаев сообщал, что с 2018 года в Узбекистане темпы роста заработной платы будут не ниже уровня инфляции.

Предыдущее повышение тарифов на газ и электроэнергию произошло в июле 2017 года.