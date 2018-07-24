Мохирхужа Валиев назначен новым председателем компании «Тошшахартрансхизмат», управляющей общественным транспортом Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба хокимията столицы.

Мохирхужа Валиев (1983 г. р., выпускник Ташкентского государственного экономического университета — 2005) в 2014—2017 годах работал заместителем председателя «Тошшахартрансхизмат» по финансово-экономическим вопросам.

В 2017 году перешел на работу в Azia ABM Trans директором, затем был генеральным директором компании US ATI.

С мая прошлого года председателем «Тошшахартрансхизмат» был Анвар Джураев.