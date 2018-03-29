Предприятия компании «Тошшахартрансхизмат», управляющей общественным транспортом столицы Узбекистана, в 2017 году увеличили перевозку пассажиров автобусами на 2,7% — с 216,51 миллиона в 2016 году до 222,45 миллиона. Доходы выросли на 4,3% — с 234,47 млрд сумов до 244,63 млрд сумов. Для компании, показатели которой в последние годы в основном демонстрировали снижение, эти цифры говорят о начале важных изменений.

Десять лет назад автобусами в Ташкенте перевозилось почти в два раза больше пассажиров — в 2007 году их было 381,1 миллиона. Повысить привлекательность общественного транспорта и вернуть пассажиров — одна из главных задач «Тошшахартрансхизмат», сообщил «Газете.uz» председатель компании Анвар Джураев, возглавивший ее прошлым летом.

Решение насущных проблем

В январе и феврале текущего года количество перевезенных автобусами пассажиров выросло на 2,2% (до 20,95 миллиона) и 5,2% (20,02 миллиона) соответственно по сравнению с этими же месяцами прошлого года. Доходы за первый и второй месяцы года увеличились на 5,6% (до 19,17 млрд сумов) и 7,1% (18,34 млрд) соответственно.

Добиться повышения пассажиропотока удалось за счет увеличения выпуска автобусов на линии, а также усиления контроля за соблюдением графиков, говорит Анвар Джураев. «Если в июне прошлого года в среднем на маршруты ежедневно выходили 800−820 автобусов, то сейчас это количество составляет в среднем 1030, т. е. на 200 автобусов больше», — отметил он.

Главными насущными проблемами, которые предстояло решить, были техническое состояние подвижного состава, нехватка запасных частей и задолженность за дизельное топливо, из-за которой были перебои в его поставке.

На основании распоряжения правительства непосредственно из Германии были поставлены запчасти для автобусов Mercedes-Benz на 2 млн евро.

«Горожане помнят случаи возгорания автобусов. Мы произвели 100-процентную замену в автобусах шлангов высокого давления, которые раньше закупались на внутреннем рынке и привозились из Китая и Турции. Благодаря этому снизилось количество возгораний, — рассказал руководитель компании. — Мы начали направлять больше средств на запчасти и ремонт машин, сократились простои».

«Был ужесточен контроль за соблюдением графиков и сдачей наличной выручки. Ежедневно мониторили по несколько маршрутов. Проводили рейды на линиях. По вечерам проводили беседы с водителями», — говорит Анвар Джураев. Эти меры позволили увеличить доходность и улучшить регулярность движения.

Несмотря на это, для текущего количества графиков (1119) все еще не хватает 90−100 автобусов, признает он. «Из-за этого на некоторых маршрутах наблюдаются „пробои“ в интенсивности движения. Особенно это ощущается в часы пик».

Приоритет — более вместительным автобусам

Причиной снижения объема перевозок пассажиров глава компании считает ряд стратегически неверных решений, принятых в свое время.

«Одна из главных причин — замена автобусов большой вместимости (БВ) автобусами средней вместимости (СВ). Если в 1990-х годах автобусы СВ (на тот момент — „ПАЗ“) составляли до 20% от общего количества, то сегодня таких автобусов — 60%. Меньше вместимость значит меньше удобств, меньше людей могут доехать до нужного адреса», — говорит Анвар Джураев. По его словам, автобусы СВ в Ташкенте — с учетом имеющегося потока пассажиров — сегодня подходят примерно для 30% маршрутов.

«Тошшахартрансхизмат» с этого года изменила подход к обновлению подвижного состава. Прекращена закупка автобусов СВ Isuzu производства Самаркандского автозавода в пользу более вместительных низкопольных автобусов LE 60 этого же предприятия. Уже заключен договор на поставку в текущем году 80 таких автобусов, сообщил Анвар Джураев.

Кроме того, в дополнение к 50 автобусам БВ на сжатом газе MAN (также самаркандской сборки), вышедшим на столичные маршруты с 1 января, в этом году планируется закупить еще 80 таких автобусов. «Итого в этом году мы получим 160 автобусов. Это даст большой резонанс, изменение для пассажиров будет ощутимым», — уверен руководитель компании.

Еще одна новость, которая должна обрадовать ташкентцев — с этого года автобусы будут приобретаться только с кондиционерами. «Мы получаем столько обращений от жителей по поводу кондиционеров, и закрывать глаза на это мы не можем», — подчеркнул Анвар Джураев.

Старые автобусы будут выводиться по мере истечения срока эксплуатации, который составляет семь лет. «Таким образом, будет обеспечено систематическое обновление подвижного состава», — отметил он.





Компания планирует испытать автобусы ряда зарубежных производителей, которые могут поставляться в Ташкент на конкурсной основе. Недавно завершились испытания двух автобусов (БВ и СВ) «МАЗ» (Беларусь). Скоро для тестовых испытаний поступит автобус «ЛиАЗ» (Россия), чуть позже — автобус китайской компании.

На вопрос о будущем маршрутных такси глава компании отвечает: «Один автобус большой вместимости вмещает пассажиров почти семи маршруток. Сократив количество микроавтобусов за счет автобусов, можно заметно снизить загруженность улиц. Кроме того, очень важен вопрос безопасности пассажиров».

Маршрутные такси планируется поэтапно вывести с центральных улиц Ташкента. Однако это будет делаться только после предложения альтернативных способов передвижения. «Нельзя убрать маршрутку и не предложить ничего взамен», — говорит он.

Привлечь пассажиров

Одной из причин, сказавшихся на объеме перевозок, Анвар Джураев называет потерю прежней связанности линий, в том числе с метрополитеном, и удлинение маршрутов. «Раньше маршруты были короче, как это принято в мировой практике. Имелись автостанции на сквере Амира Темура, на станциях метро „Мустакиллик“, „Пахтакор“ и других, на Алайском рынке. По мере закрытия этих автостанций маршруты автоматически удлинялись. Где было два пассажира, стал один. Упали и доходность, и пассажиропоток в количественном выражении».

Концепция развития общественного транспорта Ташкента, утверждение которой ожидается в скором времени, предполагает тесную увязку автобусных маршрутов со станциями метрополитена, загруженность которого в настоящее время низкая. Транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) будут обеспечивать удобную пересадку пассажиров, а на перехватывающих парковках на въезде в город и у крупных ТПУ можно будет оставить личную машину и продолжить путь на общественном транспорте.

«Запланировано масштабное изучение всей маршрутной сети с привлечением международных экспертов, — рассказал Анвар Джураев. — Они помогут изучить текущую ситуацию и предложить решение именно под Ташкент. Чтобы маршрутная сеть была эффективной, качественной, обеспечивала удобное и оперативное передвижение людей».

Комплексное исследование охватит все виды общественного транспорта — автобусы, маршрутное такси, метро, такси. Оно будет вестись круглосуточно, чтобы изучить пассажиропотоки по часам суток. Будет изучено расположение остановок, учтены все точки притяжения людей — больницы, вузы, школы, рынки.

Для приоритетного движения автобусов планируется организация выделенных полос. Это позволит увеличить скорость движения и исключить простаивание автобусов в пробках.

Разрабатываются новые стандарты для остановок, которые должны учитывать в том числе нужды маломобильных граждан.

Продолжится развитие системы мониторинга и управления движением общественного транспорта, что улучшит регулярность и стабильность движения и обеспечит его предсказуемость.

«Если общественный транспорт будет быстрым, комфортным, стабильным, его привлекательность по сравнению с частным транспортом будет расти, и люди к нам вернутся», — уверен Анвар Джураев.

Электронная оплата — когда уже?

О планах внедрить на общественном транспорте Ташкента автоматизированную систему оплаты проезда (АСОП) говорится уже много лет, но только сейчас они кажутся близкими к воплощению. Именно обязанность сбора наличных денег, установленная для автобусов, называется причиной многих проблем в сфере общественного транспорта, в их числе — несоблюдение графиков, нарушения правил дорожного движения и сокрытие выручки.

«Мы планируем завершить внедрение АСОП в течение года», — говорит руководитель «Тошшахартрансхизмат».

Проект предусматривает выпуск единых транспортных карт, позволяющих пользоваться разными видами транспорта. Самое главное — будет внедрена гибкая тарификация, благодаря которой пассажиры смогут экономить на поездках с пересадкой.

«Сейчас, если вы пересаживаетесь с автобуса на метро, вам приходится платить за две поездки. Новая система устроена так, что вам будет удобно ездить с пересадками. Укорочение маршрутов на стоимости поездок сильно не отразится. Это будет удобно для пассажиров и не будет убыточным для компании», — отметил Анвар Джураев.

Помимо стандартных карт, будут выпускаться именные карты для льготных категорий населения — пенсионеров, студентов, учащихся и граждан, имеющих право на бесплатный проезд. Планируется, что именные карты будут распространяться в вузах — для студентов, Пенсионным фондом — для пенсионеров и т. д.

Вернуть престиж профессии водителя

Что делается в «Тошшахартрансхизмат» для повышения культуры обслуживания пассажиров и искоренения нарушений правил дорожного движения? Не отрицая наличия проблем, Анвар Джураев говорит, что работа в этом направлении ведется.

Для водителей и кондукторов проводились тренинги по культуре обслуживания и психологические тренинги. Ужесточен контроль за соблюдением водителями ПДД. Сотрудники службы дорожной безопасности компании фиксируют на фото и видео случаи пользования водителем мобильным телефоном, нарушения ПДД, курения. Незаметная съемка также ведется в салонах автобусов.

Зафиксированные нарушения рассматриваются на еженедельных собраниях. Водителям, допускающим нарушения, грозят санкции. «За первое нарушение они получают предупреждение, за повторное — дисциплинарное взыскание. Если сотрудник не исправляется — до расторжения трудового договора», — говорит руководитель компании.

Пользователи общественного транспорта могут сообщать о нарушениях, которые они замечают, по телефону доверия «Тошшахартрансхизмат» — 1062.

«Одна из наших главных задач в настоящее время — повышение заработной платы сотрудников, мы работаем с Министерством финансов над этим вопросом. У нас не хватает около 320 водителей и 200 кондукторов. Труд водителя — очень тяжелый, и плата за этот труд должна быть соответствующей».

Анвар Джураев считает несправедливым лишение водителей общественного транспорта существовавших ранее льгот и гарантий, таких как ранний выход на пенсию и право бесплатного проезда в городском транспорте для обладателей звания почетного транспортника.

«Усилив социальную защищенность водителей, условия их труда, обеспечив им достойную зарплату, мы сможем вернуть профессии привлекательность», — подчеркивает Анвар Джураев.