Предприятия компании «Тошшахартрансхизмат», управляющей общественным транспортом столицы Узбекистана, в 2017 году увеличили перевозку пассажиров автобусами на 2,7% — с 216,51 миллиона в 2016 году до 222,45 миллиона. Доходы выросли на 4,3% — с 234,47 млрд сумов до 244,63 млрд сумов. Для компании, показатели которой в последние годы в основном демонстрировали снижение, эти цифры говорят о начале важных изменений.
Десять лет назад автобусами в Ташкенте перевозилось почти в два раза больше пассажиров — в 2007 году их было 381,1 миллиона. Повысить привлекательность общественного транспорта и вернуть пассажиров — одна из главных задач «Тошшахартрансхизмат», сообщил «Газете.uz» председатель компании Анвар Джураев, возглавивший ее прошлым летом.
Решение насущных проблем
В январе и феврале текущего года количество перевезенных автобусами пассажиров выросло на 2,2% (до 20,95 миллиона) и 5,2% (20,02 миллиона) соответственно по сравнению с этими же месяцами прошлого года. Доходы за первый и второй месяцы года увеличились на 5,6% (до 19,17 млрд сумов) и 7,1% (18,34 млрд) соответственно.
Добиться повышения пассажиропотока удалось за счет увеличения выпуска автобусов на линии, а также усиления контроля за соблюдением графиков, говорит Анвар Джураев. «Если в июне прошлого года в среднем на маршруты ежедневно выходили 800−820 автобусов, то сейчас это количество составляет в среднем 1030,
Главными насущными проблемами, которые предстояло решить, были техническое состояние подвижного состава, нехватка запасных частей и задолженность за дизельное топливо, из-за которой были перебои в его поставке.
На основании распоряжения правительства непосредственно из Германии были поставлены запчасти для автобусов Mercedes-Benz на 2 млн евро.
«Горожане помнят случаи возгорания автобусов. Мы произвели 100-процентную замену в автобусах шлангов высокого давления, которые раньше закупались на внутреннем рынке и привозились из Китая и Турции. Благодаря этому снизилось количество возгораний, — рассказал руководитель компании. — Мы начали направлять больше средств на запчасти и ремонт машин, сократились простои».
«Был ужесточен контроль за соблюдением графиков и сдачей наличной выручки. Ежедневно мониторили по несколько маршрутов. Проводили рейды на линиях. По вечерам проводили беседы с водителями», — говорит Анвар Джураев. Эти меры позволили увеличить доходность и улучшить регулярность движения.
Несмотря на это, для текущего количества графиков (1119) все еще не хватает 90−100 автобусов, признает он. «Из-за этого на некоторых маршрутах наблюдаются „пробои“ в интенсивности движения. Особенно это ощущается в часы пик».
Приоритет — более вместительным автобусам
Причиной снижения объема перевозок пассажиров глава компании считает ряд стратегически неверных решений, принятых в свое время.
«Одна из главных причин — замена автобусов большой вместимости (БВ) автобусами средней вместимости (СВ). Если в 1990-х годах автобусы СВ (на тот момент — „ПАЗ“) составляли до 20% от общего количества, то сегодня таких автобусов — 60%. Меньше вместимость значит меньше удобств, меньше людей могут доехать до нужного адреса», — говорит Анвар Джураев. По его словам, автобусы СВ в Ташкенте — с учетом имеющегося потока пассажиров — сегодня подходят примерно для 30% маршрутов.
«Тошшахартрансхизмат» с этого года изменила подход к обновлению подвижного состава. Прекращена закупка автобусов СВ Isuzu производства Самаркандского автозавода в пользу более вместительных низкопольных автобусов LE 60 этого же предприятия. Уже заключен договор на поставку в текущем году 80 таких автобусов, сообщил Анвар Джураев.
Кроме того, в дополнение к 50 автобусам БВ на сжатом газе MAN (также самаркандской сборки), вышедшим на столичные маршруты с 1 января, в этом году планируется закупить еще 80 таких автобусов. «Итого в этом году мы получим 160 автобусов. Это даст большой резонанс, изменение для пассажиров будет ощутимым», — уверен руководитель компании.
Еще одна новость, которая должна обрадовать ташкентцев — с этого года автобусы будут приобретаться только с кондиционерами. «Мы получаем столько обращений от жителей по поводу кондиционеров, и закрывать глаза на это мы не можем», — подчеркнул Анвар Джураев.
Старые автобусы будут выводиться по мере истечения срока эксплуатации, который составляет семь лет. «Таким образом, будет обеспечено систематическое обновление подвижного состава», — отметил он.
Компания планирует испытать автобусы ряда зарубежных производителей, которые могут поставляться в Ташкент на конкурсной основе. Недавно завершились испытания двух автобусов (БВ и СВ) «МАЗ» (Беларусь). Скоро для тестовых испытаний поступит автобус «ЛиАЗ» (Россия), чуть позже — автобус китайской компании.
На вопрос о будущем маршрутных такси глава компании отвечает: «Один автобус большой вместимости вмещает пассажиров почти семи маршруток. Сократив количество микроавтобусов за счет автобусов, можно заметно снизить загруженность улиц. Кроме того, очень важен вопрос безопасности пассажиров».
Маршрутные такси планируется поэтапно вывести с центральных улиц Ташкента. Однако это будет делаться только после предложения альтернативных способов передвижения. «Нельзя убрать маршрутку и не предложить ничего взамен», — говорит он.
Привлечь пассажиров
Одной из причин, сказавшихся на объеме перевозок, Анвар Джураев называет потерю прежней связанности линий, в том числе с метрополитеном, и удлинение маршрутов. «Раньше маршруты были короче, как это принято в мировой практике. Имелись автостанции на сквере Амира Темура, на станциях метро „Мустакиллик“, „Пахтакор“ и других, на Алайском рынке. По мере закрытия этих автостанций маршруты автоматически удлинялись. Где было два пассажира, стал один. Упали и доходность, и пассажиропоток в количественном выражении».
Концепция развития общественного транспорта Ташкента, утверждение которой ожидается в скором времени, предполагает тесную увязку автобусных маршрутов со станциями метрополитена, загруженность которого в настоящее время низкая. Транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) будут обеспечивать удобную пересадку пассажиров, а на перехватывающих парковках на въезде в город и у крупных ТПУ можно будет оставить личную машину и продолжить путь на общественном транспорте.
«Запланировано масштабное изучение всей маршрутной сети с привлечением международных экспертов, — рассказал Анвар Джураев. — Они помогут изучить текущую ситуацию и предложить решение именно под Ташкент. Чтобы маршрутная сеть была эффективной, качественной, обеспечивала удобное и оперативное передвижение людей».
Комплексное исследование охватит все виды общественного транспорта — автобусы, маршрутное такси, метро, такси. Оно будет вестись круглосуточно, чтобы изучить пассажиропотоки по часам суток. Будет изучено расположение остановок, учтены все точки притяжения людей — больницы, вузы, школы, рынки.
Для приоритетного движения автобусов планируется организация выделенных полос. Это позволит увеличить скорость движения и исключить простаивание автобусов в пробках.
Разрабатываются новые стандарты для остановок, которые должны учитывать в том числе нужды маломобильных граждан.
Продолжится развитие системы мониторинга и управления движением общественного транспорта, что улучшит регулярность и стабильность движения и обеспечит его предсказуемость.
«Если общественный транспорт будет быстрым, комфортным, стабильным, его привлекательность по сравнению с частным транспортом будет расти, и люди к нам вернутся», — уверен Анвар Джураев.
Электронная оплата — когда уже?
О планах внедрить на общественном транспорте Ташкента автоматизированную систему оплаты проезда (АСОП) говорится уже много лет, но только сейчас они кажутся близкими к воплощению. Именно обязанность сбора наличных денег, установленная для автобусов, называется причиной многих проблем в сфере общественного транспорта, в их числе — несоблюдение графиков, нарушения правил дорожного движения и сокрытие выручки.
«Мы планируем завершить внедрение АСОП в течение года», — говорит руководитель «Тошшахартрансхизмат».
Проект предусматривает выпуск единых транспортных карт, позволяющих пользоваться разными видами транспорта. Самое главное — будет внедрена гибкая тарификация, благодаря которой пассажиры смогут экономить на поездках с пересадкой.
«Сейчас, если вы пересаживаетесь с автобуса на метро, вам приходится платить за две поездки. Новая система устроена так, что вам будет удобно ездить с пересадками. Укорочение маршрутов на стоимости поездок сильно не отразится. Это будет удобно для пассажиров и не будет убыточным для компании», — отметил Анвар Джураев.
Помимо стандартных карт, будут выпускаться именные карты для льготных категорий населения — пенсионеров, студентов, учащихся и граждан, имеющих право на бесплатный проезд. Планируется, что именные карты будут распространяться в вузах — для студентов, Пенсионным фондом — для пенсионеров
Вернуть престиж профессии водителя
Что делается в «Тошшахартрансхизмат» для повышения культуры обслуживания пассажиров и искоренения нарушений правил дорожного движения? Не отрицая наличия проблем, Анвар Джураев говорит, что работа в этом направлении ведется.
Для водителей и кондукторов проводились тренинги по культуре обслуживания и психологические тренинги. Ужесточен контроль за соблюдением водителями ПДД. Сотрудники службы дорожной безопасности компании фиксируют на фото и видео случаи пользования водителем мобильным телефоном, нарушения ПДД, курения. Незаметная съемка также ведется в салонах автобусов.
Зафиксированные нарушения рассматриваются на еженедельных собраниях. Водителям, допускающим нарушения, грозят санкции. «За первое нарушение они получают предупреждение, за повторное — дисциплинарное взыскание. Если сотрудник не исправляется — до расторжения трудового договора», — говорит руководитель компании.
Пользователи общественного транспорта могут сообщать о нарушениях, которые они замечают, по телефону доверия «Тошшахартрансхизмат» — 1062.
«Одна из наших главных задач в настоящее время — повышение заработной платы сотрудников, мы работаем с Министерством финансов над этим вопросом. У нас не хватает около 320 водителей и 200 кондукторов. Труд водителя — очень тяжелый, и плата за этот труд должна быть соответствующей».
Анвар Джураев считает несправедливым лишение водителей общественного транспорта существовавших ранее льгот и гарантий, таких как ранний выход на пенсию и право бесплатного проезда в городском транспорте для обладателей звания почетного транспортника.
«Усилив социальную защищенность водителей, условия их труда, обеспечив им достойную зарплату, мы сможем вернуть профессии привлекательность», — подчеркивает Анвар Джураев.
Mike Vazovsky
К сожалению, реалии сегодняшнего дня таковы, что уровень культуры водителей компании “Тошшахартрансхизмат“ оставляет желать лучшего. Имеются случаи, когда водители останавливают автобус ВНЕ остановочного комплекса для того, чтобы купить себе сигарет у торговщицы, сидящей на обочине, заставляя весь автобус ждать.
Разговор по телефону за рулём (в наушниках) — это малейшее из нарушений, которое каждый пассажир видит каждый день, не говоря уже об эгоистичном курении водителей прямо в салоне, заставляя всех пассажиров вдыхать дым.
С такой культурой, чтобы вывести имидж водителя на должный уровень, я лично вижу решение только в безоговорочном расторжении трудового договора при первой же жалобе на работу водителя.
Феликс Кадыров
Очень рад. Согласен со всеми пунктами, кроме одного. Ман очень неудобный автобус. Или измените компоновку салона или не надо их больше приобретать. В остальном все справедливо, спасибо Вам.
Александр Абдувалиев
Когда в 2008 году только начали закупать Мерседесы ЛФ тут тоже писали много недовольства, но потом все привыкли и сейчас уже считают его отличным автобусом. Привыкнем и к МАНам. Компоновка салона в нем нормальная для городского автобуса. С нашими набитыми в хлам маршрутами любой подвижной состав будет неудобен.
исмаил tadjiev
Хотел спросить, а вы сами или ваши сотрудники ездят на общественном транспорте? Проблем очень много в сфере, Один водитель тащится как черепаxа а другой летит по дороге и пассажиры как овощи в грузовике, на замечания не реагируют или своим взглядом говорят езди на такси если не нравится, кондуктора орут на весь автобус тушайдигон борми и без остановки едет дальше, остановки не продуманные, некоторые вообще превратили в супермаркеты люди на улице стоят, раньше наверно в автопарке была служба безопасности движения которая контролировала водителей на маршруте и наверно был xронометраж движения, в некоторыx районаx к остановке не подойти заставлен частным авто транспортом, автобус вынужден останавливаться на проезжей части, если вы принимаете на работу водителей наверно нужно научить как правильно подьезжать к остановке, сами очень часто останавливают на проезжей части даже если остановка свободна, нужно многое сделать в сфере общественного транспорта что бы люди поверили, оценили и пересели с частныx машин в общественный транспорт
Davron Isanbaev
Нормальные салоны в Манах, кресла очень мягкие, удобные, кроме того правильная компоновка двигателя и передней части салона. Если туда еще кондиционеры поставят и увеличат количество автобусов на сжатом природном газе — будет вообще здорово!
Alina Shamil'eva
160 автобусов на СПГ — это серьезно! Если и вправду в этом году автобусный парк пополнится таким количеством автобусов на природном газе, то я сама на автобусы пересяду
Виктор Неизвесный
В утренний и вечерний час пик интервал должен быть не более 5-7 минут, а не как сейчас 10-15. Необходима синхронизация с метро, иначе уже там будут скапливаться пассажиры. Было бы не плохо пересмотреть саму идею остановок, они стеклянные! Плюс их ещё обклеивают рекламой, в итоги изнутри не видно какой автобус едет, Кто их придумал вообще, зачем?! В итоге люди стоят на улице и ждут автобус, кому не хватает места-прям на дороге, из за этого автобусы часто просто не могут подъехать к остановке, а потом вся эта толпа буквально штурмом вваливается в него и тромбуется внутри!. Что не верится?! Каждое утро такая картина на остановке Универсама, на Юнусабаде!
Тимур Шамурадов
Предлагаю снять во всех крупных городах недоавтобус Isuzu СВ, хотя бы в таких городах как Бухара, Самарканд
Mike Vazovsky
Уважаемый Анвар Джураев. Если Вы читаете это, то я вам предлагаю в течение одной недели для передвижения пользоваться только общественным транспортом компании “Тошшахартрансхизмат“. Тогда Вы сами оцените уровень обслуживания водителей.
Александр Колотовкин
MAN очень удобные автобусы. Что касается задней части салона, то что же тут неудобного? Там находятся все технологические узлы автобуса. А куда их ещё деть? На крышу? Хотите 100% низкопольности, приобретайте троллейбусы.
Аман Хайдаров
сам работал водителем автобуса в автопарке зарплата мизерная была лет 5 назад уволился да ну его болото сказал себе запчасти не давали даже помню дворники спрашивал чтоб выдали не давали в дождь не выходил на работу а как? в дождь без дворников? даже за это получил удар в грудь от зам. начальника работа нравилась но от нее не было толку зарплата 50-100 тыс. сум выходило из-за долгов вставал 4.30 домой возврвщался в 12 1 ночи пока зам. директор не обматерит иди хоть из дома принеси деньги как ишак пахал целый день вечером торчишь на подписе чтоб сдать план
Ремаренко Степан
Также хотелось, чтобы операторы 1062 оперативней вбивали данные от абонентов, а то сейчас простое уведомление об отсутствии мониторинга на конкретном маршруте с конкретным гос. номером машины, превращатся в 20-минутное интервью.
Либо продумать какой-то иной инструмент, например можно сотрудничать с разрабами приложений Tashbus и Mybus (более удобный в пользовании и по функционалу) и добавить функцию “жалобы“ прямо в режиме онлайн. Например, отследил автобус, сел в него, увидел нарушение какоето, открыл приложение нашел автобус и тут же вписал нарушение, а в приложении автоматом будут установлены временная и локационная метки для удобства оперативного реагирования на жалобу.
Kamil Kurbanov
Все что написанно отлично,но,не забывайте пожалуйста про приложение “tashbus“,очень часто бывает такое,что маршруты не показывает вовсе,сейчас уже более недели нет возможности отслеживать прибытие автобусов,в приложении под iOS нет поиска маршрута/остановки,категория “избранное“ не работает,последнее обновление программы было больше 10 месяцев назад,частенько сталкиваюсь с тем,что в автобусе отключен GPS,пишет,что автобус будет через 20+ минут,чтобы не терять времени идешь пешком и буквально через несколько минут мимо тебя проезжает тот самый автобус,на который программа показывала 20+ минут.
Kamil Kurbanov
Еще ни разу не видел,чтобы автобусы заезжали на спец.отведенный карман для них на остановке эндокринологии,всегда останавливаются прямо на трассе. Необходим пешеходный переход между двумя остановками около сельхоз института,люди каждый день перебегают дорогу на свой страх и риск.
Bahrom Hojiev
Необходимо пересмотреть взаимоотношение вотителя и его работодателя, они построены на слачи планов. Поэтому единственная цель водителя получить больше сверх плана, а работодателя получить план. Поэтому водители как хотят останавливаются, когда хотят стоят на остановке долго, носятся по дорогам как бешенные. Нужно повысить ответственность сперва работодателей. Амир Темур в первую очередь спрашивал с самих руковолителей..
Юрий Храмов
Предлагаю делать велодорожки и начертить на дорогах велополосы. Люди будут отдавать предпочтение велосипедам, а не газовыделяющим средствам передвижения. Чище воздух и здоровее люди будут. Не надо ждать автобусы, тесниться в них и потеть. Опаздывать на работу из-за того, что автобус ехал 15 км/ч не придется.
Zafar Talipov
Доходы выросли на 4,3%. Это было достигнуто путем увеличения количества рейсов с 800-820 до 1030, т.е. Добавили +25% рейсов. С увеличением кол-ва рейсов прямо пропорционально возрастают расходы на топливо и амотризацию транспорта. Возможно, не возрастают зарплаты водителей и кондуткоров, и некоторые административные расходы. Предполагаю, учитывая вышенаписанное расходы увеличились примерно на 15-20%. Не считая другие факторы, компания снизила свою эффективность в экономическом плане. Исправьте если ошибаюсь.
П.С. Очень хочется сделать наш город лучше. Готов стать волонтером в данной организации и внести свой вклад в удобную транспортную систему города.
Isaac Kleiner
для начала нужно пролоббировать выделенную автобусную полосу!
автобусы, особенно длинобазовые как МАН застрянут в пробке в часы пик.
Alex Kot
Толпы собираются не только на Юнусабаде. Например Хадра. Людям приходится пересаживаться с автобуса на автобус, потому, что автобусы идут не туда, куда им надо. В результате двойная-тройная цена за проезд. Проще остановить попутный автомобиль, и доехать сразу до места. Если едешь вдвоём, получается даже дешевле. Об этом нет ни слова в статье. У них самое главное — надо больше автобусов. Днём автобусы ездят полупустые, а люди ездят на попутках или ходят пешком.
Ferdavs Majitov
Ман мне очень понравился, меньше стал ездить в автобусах, потому как набитые они слишком
Bach Hoosier
Городские автобусы — это душегубки летом.
Окна маленькие. Кондиционера нет.
Министров и сенаторов надо летом в автобусы указом президентским отправлять ездить.
Alex Kent
Как у нас в Монреале: едет автобус, на табло внутри автобуса высвечивается остановка и тут же голосом робота она же и озвучивается. Если тебе выходить, ты жмешь кнопочку на поручне за несколько секунд до остановки и выходишь. Пассажиры выходят через обе двери, а входят только через переднюю, минуя терминал оплаты — либо монетами, либо единым проездным.
Водители трясутся за свои места, потому что это 1) большая з/п 2) профсоюз 3) мед. страховка 4) престиж, так как работа на государство
Вот вам и рецепт.
Николай Басов
Уберите, пожалуйста, эти мониторы с рекламой, орущей над головами пассажиров. Ну невозможно же выдержать 30-40 минут поездки с этим, долбящим в голову шумом.
Михаил Ким
Ни одна инновация (оплата электронной системой) не ляжет нормально, пока будут только симптомы лечить (прим. штрафовать кондуктора за сокрытие наличности — лечение симптома, а не болезни).
Уберите план!! На некотрых длинных маршрутах он около 400-500 тыс. Из-за него большинство бед: водители сначала стоят по 5 мин на остановках, а потом гонят как психи (т.к. нужно сделать план), машины сильно изнашиваются из-за постоянных гонок, повышенный расход топлива как следствие, автопарк получает меньше наличности т.к. кондуктору нет смысла сдавать все — у него План.
Зачем ещё нам новые терминалы оплаты карточками, когда летом в автобусе дышать невозможно?!
Вадим Юрьевич
главное чтобы за всеми этими позитивными реформами не стало резкого увеличения стоимости проезда!
1200 сум даже сейчас это дороговато, особенно когда едет несколько человек, порой дешевле и удобней взять такси.
Alijon Karimov
Почему при возгорании автобуса сами решаете проблему? А что, бесплатно получили эти автобусы?
Почему я спрашиваю. Если покупали эти автобусы, то при возгорании или других подобных проблемах, изготовитель должен взять 100% ответственность за эти проблемы. Конечно, после расследования причин возгорания. Как и делается по всему миру.
Azizbek Mahmudov
Недавно видел на Чиланзаре на автостанции стояли Маны, даже порадовался — чистые, красивые, гулял с детьми, дети увидели и попросили на автобусе покататься. Салон очень просторный, расположение сидений удобное. Как тут уже говорилось, количество надо увеличивать только! А так молодцы, все стараются!
Shuhrat Maratovich Khusankhodjaev
Обратите внимание на остановку на максим горького в сторону ТТЗ. Постоянные конфликты трех маршрутов:
14, 17 и 110. Бывает, что водитель, которого не пропустили первым на остановку, выходит и выясняет отношения с водителем заехавшим первым. На глазах пассажиров.
А потом идет гонка:
На художниках есть выходящие? — если нет, то стрелой пролетает эту остановку.
Потом подключается к гонке автобус, который остановился на художниках, стараясь обогнать и подрезать вышедший вперед автобус. Туда на максимку диспечерскую бы. Чтобы разгоняли водителей, наводя порядок.
Slava K
Анвар-ака — очень толковый человек. Знаю его давно. При нём хотя бы начали покупать запчасти, прежние руководители отдавали этот вопрос на откуп руководителям автопарков — им было выгодно, когда автобусы ломались, т.к. на его т.н. “ремонте“ они зарабатывали миллионы! Устанавливали Noname запчасти кустарного производства, экономили на маслах и пр.
Есть проблемы, и их будут исправлять. ЗА 9 мес все не решить.
И новый руководитель — на правильном пути. Надо его поддержать.
Artyom Vasilev
Люди уже не видят выхода кроме того что бы тратить свои деньги на такси. У них нет выбора.
Artyom Vasilev
Обратите внимание пожалуйста на удлинённый маршрут 93. Утром пока он доедет до Файзабада перед Рисовским мостом ближе к 8.00, народу набирается столько, что в таких ситуациях некоторые просто махают рукой, тем более увидев уже имеющуюся трамбовку людей в подъезжающем автобусе. К тому же рядом с автомобильным мостом находится чуть по меньше, бывший трамвайный мост который находится без использования не первые 3 месяца. Хотелось бы знать более конкретней будут ли улучшения в этой зоне.
Инна Залесская
Согласна с Bach Hoosier в том, что надо заставить чиновников ездить в маршрутных автобусах и еженедельно предоставлять билетики для отчета о поездках на общественном транспорте. А еще лучше заставить их ходить пешком по раздолбанным тротуарам. Может скорее будут перемены к лучшему.
Shuhrat Maratovich Khusankhodjaev
Пожелание. Прямой автобусный маршрут до рабочего городка (малика):
ТТЗ-Фируза-Чимган-Академгородок-Военный госпиталь-Минор мечеть-малика
Madina Sharipova
Низкопольные автобусы Man на природном газе это хорошо, особенно такие вместительные, как последние! Кондиционеры — то, чего так долго ждали! Насчет маршруток ничего сказать не могу, но по мне — так лучше просторные автобусы. Насчет оплаты карточками — тоже согласна, дальнейшие реформы пойдут всем на пользу!
Galina Fimasobak
Поддерживаю Шухрата Маратовича- такой маршрут будет востребован.
И еще: остановка автобусов метро Буюк Ипак Йули в сторону ТТЗ нужно перенести ближе к метро, как и было раньше. А то от метро приходится идти к остановке около 100м.
Эркин Махаматалиев
Вернуть пассажиров на городской транспорт можно только за счет надёжности (при строгом соблюдении водителями графика движения и увеличения скорости доставки)!!! Для этого в первую очередь освободить водителей от сдачи плана (без дотаций не обойтись!!!) и платить достойную зарплату, внедрить автоматизированную безденежную форму оплаты за проезд (кондукторов сократить).
Георгий Фотиу
Всегда считал и буду считать, что одними автобусами проблему городского транспорта не решить. Откройте Интернет и посмотрите первую десятку самых комфортных для проживания городов мира за 2017 год. Во всех этих городах без исключения присутствует и рельсовый транспорт — трамвай или легкая внутригородская легкая электричка(ЛРТ).А в двух самых комфортных для проживанию городах мира-Вене и Мельбурне-трамвай является чуть ли не основным видом городского общественного транспорта. Так что я за СОВРЕМЕННЫЙ трамвай!
Бекзод Курбанов
Почему все в Ташкенте?
Пусть и в Фергане повысят привлекательность автобусов. Да и водителей не помешало бы научить к культуре. Пусть походят на курсы что ли..
Хамят пассажирам вне зависимости от возраста, курят в салоне, водят как “водят танк“. И самое интересное то, что проезд оплачиваешь, а билетика-то нет! Уже который год. Денюжки в карман, а не государству. Маршрутов мало, а по кольцевой вообще ничего не ездит, кроме попутных машин и вызов такси.
Во время хлопка всех автобусов забирают на хлопок, из-за них страдают студенты. Иногда водители даже байкот объявляют из-за хлопка — оставляют свои автобусы в парке, а сами исчезают. А студенты тупо стоят и ждут водителя.
Пусть разберётся кто-нибудь. А-то Ташкент да Ташкент!
Леонид Зверев
Радует что про кондиционеры вспомнили. А самое главное про социальную защиту водителей. Лет 20-25 назад водители общественного транспорта выходили на пенсию в 55 лет, то есть работа считалась вредной, а сейчас почему-то решили что не вредная и льготу убрали. Странно что машинистам жд транспорта льготу оставили, хотя нервов у водителя автобусов и рисков для жизни конечно больше.