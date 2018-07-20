Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 июля подписал постановление об открытии в поселке Улугбек (входит в состав Ташкента) филиала российского Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ «МИФИ»). В этот же день глава государства посетил поселок, где размещен Институт ядерной физики Академии наук Узбекистана.

Филиал будет готовить инженерно-технические кадры в сфере ядерной энергетики и теплофизики, а также осуществлять фундаментальные и прикладные научные исследования в области ядерной физики.

Образовательная деятельность филиала начнется с 2019/2020 учебного года. Обучение будет вестись по учебным планам и программам, утвержденным головным учреждением.

Филиалу НИЯУ «МИФИ» передается незавершенный строительством радиохимический комплекс с прилегающей территорией. Здесь начнется реконструкция зданий и подготовка общежития для проживания студентов и преподавателей.

Выпускники филиала, обучавшиеся на основе государственных грантов, будут распределяться на работу с условием отработки не менее пяти лет в организациях производственно-промышленной отрасли Узбекистана.

Согласно соглашению с госкорпорацией «Росатом» в Узбекистане к 2028 году планируется построить атомную электростанцию. Комплекс будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 мегаватт каждый.

Днем ранее, 19 июля, президент подписал указ о создании при Кабинете Министров Агентства по развитию атомной энергетики «Узатом».