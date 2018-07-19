Указом президента Шавката Мирзиёева от 19 июля о мерах по развитию атомной энергетики в стране оздано Агентство по развитию атомной энергетики при Кабинете Министров «Узатом».

В документе говорится, что потребности экономики и населения Узбекистана в энергоресурсах сегодня покрываются за счет использования невозобновляемых источников энергии, преимущественно углеводородного сырья, ресурсы которых ограничены. Располагая «огромными запасами уранового сырья», страна практически не задействует потенциал атомной энергетики, отмечается в указе.

Как сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24», 70% электроэнергии в стране вырабатывается за счет газа, 14% — ГЭС, 13% — угля, 3% — нефти. К 2030 году, согласно прогнозам, на долю планируемой к строительству атомной электростанции будет приходиться 15% вырабатываемой энергии, газа — 54% , ГЭС — 14%, угля — 11%, нефти — 3%, возобновляемых источников — 3%.

По данным источников «Газеты.uz» в правительстве, руководителем «Узатома» стал Журабек Турсунпулатович Мирзамахмудов (1979 г. р., выпускник Университета Алабамы, США — 2001 и Ташкентского химико-технологического института — 2005), до этого работавший заведующим Информационно-аналитического департамента по развитию топливно-энергетического комплекса Кабинета Министров. Ранее он занимал посты заместителя председателя правления «Узкимёсаноат» и заместителя министра экономики.

При «Узатоме» будет создан Научно-технический и экспертный совет, в состав которого войдут представители Совета безопасности при президенте, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, Академии наук, госинспекции «Саноатгеоконтехназорат», Министерства здравоохранения и других министерств и ведомств, а также международные эксперты в сфере развития атомной энергетики.

Указом предусмотрено разработать до октября проект закона «Об использовании атомной энергии в мирных целях», до конца года — проект Концепции развития атомной энергетики в Узбекистане на период 2019—2029 годов, до июня 2019 года — портфель инвестиционных проектов по развитию атомной энергетики, до ноября 2019 года — проект Государственной программы развития атомной энергетики на период 2019—2029 годов.

Документом также намечено до конца года утвердить квоты приема в Национальный университет Узбекистана и Самаркандский государственный университет для подготовки кадров высокой квалификации в сфере атомной энергетики. Планируется организация обучения и прохождения стажировок студентов в зарубежных образовательных учреждениях по специальностям атомной энергетики.

Согласно соглашению с госкорпорацией «Росатом» в Узбекистане к 2028 году планируется построить атомную электростанцию. Комплекс будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 мегаватт каждый.