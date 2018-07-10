Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 июля провел совещание по вопросам создания в стране атомной энергетики, сообщила пресс-служба главы государства.

Сейчас потребность Узбекистана в электроэнергии составляет 69 миллиардов кВт/час. Почти 85% этой энергии вырабатывается за счет сжигания газа и угля, оставшиеся 15% производятся гидроэлектростанциями. Для выработки электроэнергии расходуется 16,5 миллиарда кубометров природного газа, 86 тысяч тонн мазута и 2,3 миллиона тонн угля.

«Если в данной сфере мы и впредь продолжим использовать природный газ и уголь, через некоторое время их запасы могут быть истощены. Это будет непростительной ошибкой и преступлением перед будущим поколением», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Для использования энергии мирного атома в Узбекистане начата работа по созданию атомной энергетики. С госкорпорацией «Росатом» достигнуто соглашение о строительстве атомной электростанции. Комплекс будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 мегаватт каждый. Для строительства АЭС отведен самый безопасный и современный энергоблок в мире, говорится в сообщении пресс-службы президента. Сдача его в эксплуатацию запланирована до 2028 года.

Планируется, что в результате запуска АЭС будет сэкономлено 3,7 миллиарда кубометров природного газа. При этом объем выделяемого в атмосферу угарного газа, образуемого при сжигании природного газа, сократится на 3 миллиона тонн в год.





На совещании обсуждались организационно-технические и практические вопросы строительства и эксплуатации, а также обеспечения безопасности будущей АЭС.

Президент дал поручения по изучению опыта развитых стран в строительстве подобных объектов, разработке технических условий для размещения АЭС и качественному выполнению геологоразведочных работ.

Глава государства отметил необходимость создания в стране нормативно-правовой базы, касающейся новой сферы, в частности, разработки закона «Об использовании атомной энергии» с учетом требованиям МАГАТЭ и международных актов.

Шавкат Мирзиёев поручил создать новую организацию при Кабинете Министров для координации всех работ, подготовки документов, осуществления проектирования и ведения переговоров. При этой организации будет образована дирекция по строительству АЭС, которая впоследствии станет оператором станции.

В Ташкенте планируется открытие филиала Московского инженерно-физического института. Кроме того, даны поручения по отбору потенциальных кадров, окончивших вузы в направлениях физики и техники, их отправке на учебу и стажировку в вузы и АЭС Москвы и Минска.