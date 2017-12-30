С 1 января налог на имущество физических лиц будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости недвижимого имущества. Об этом говорится в постановлении Президента Узбекистана от 29 декабря, которым утверждены основные макроэкономические показатели и параметры государственного бюджета страны на 2018 год.
Ранее ставка налога составляла от 1,7% к инвентаризационной стоимости недвижимости. Теперь она будет составлять от 0,2% к кадастровой стоимости.
Для недопущения резкого роста налоговой нагрузки постановлением установлено, что сумма налога не может превышать сумму, начисленную за 2017 год, более чем на 20%.
Порядок определения кадастровой стоимости недвижимости в целях налогообложения должен быть утвержден правительством до февраля. Минимальная стоимость определена в 42 млн сумов (до этого минимальная инвентаризационная стоимость составляла 3 млн сумов).
При отсутствии кадастровой стоимости, определенной органами по оценке имущества, для взимания налога применяется условная стоимость имущества в Ташкенте, Нукусе и областных центрах в размере 210 млн сумов, в других городах и сельской местности — 90 млн сумов (на 2017 год условная стоимость была установлена в 20,3 млн и 8,8 млн сумов, соответственно).
Ранее вице-премьер, министр финансов Джамшид Кучкаров заявлял, что инвентаризационная стоимость, применявшаяся для расчета налога, была установлена в 1991 году и не отражает текущей ситуации на рынке.
Farruh Turgunov
210 млн, многовато, много квартир в ташкенте дешевле 25 тысяч уе. Таким образом чиновникам будет выгодно, чтобы кадастровая стоимость отсутствовала, чтобы облагать излишним налогом.
Леонид Зверев
Мдаа! Всегда защищал правительство, говорил что делает все возможное для снижения налоговой нагрузки, но этой новостью я очень сильно огорчен и разочарован. Зачем поднимать налог обычным гражданам? Снимайте налог с тех, кто сдает квартиры в аренду, поставьте им реальную минимальную ставку арендной платы и поступления в бюджет увеличатся. Минимальная ставка арендной платы на 2017 год составляла 4 500 сум за кв.м., ну так в договоре и показывают эту сумму, а остальной доход в тени. Придут раз в пол года в ГНИ, заплатят копейки, как подачку, и спят спокойно. Я не думаю что в 2018 году эта ставка будет больше 6 тысяч и это в то время когда реальная арендная плата составляет около 20 тыс. за кв.м. Ну так ты поставь минимальную арендную ставку 15 тыс. за квадрат и греби налог лопатой, что вы душите-то обычных людей!
Akbar Tulkunovich
По идее правильно, надо было вменить это правило ещё в прошлом веке. Во всех прогрессивных странах 70% местного бюджета пополняется за счёт налога на недвижимость.
Теперь необходим действенный контроль со стороны депутатов местных советов за расходованием средств из бюджета местных советов.
А то много примеров было за неправильным расходованием местного бюджета, например на закрытия улиц города, установки разделительных ограждений, сноса мостов и т.д. и потом их восстановления.
И никто почему то не понес наказание
Николай Соловьев
Мне не страшен этот налог. Что бы приобрести квартиру в любой новостройке мне не хватит одной жизни. А вводить в налоговую каббалу своих детей я не намерен. Надеюсь, что будет учтен возраст наших домов. По срокам эксплуатации панельных домов подходит время их полного уничтожения. Вот что тогда бедному крестьянину делать придется?