С 1 января налог на имущество физических лиц будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости недвижимого имущества. Об этом говорится в постановлении Президента Узбекистана от 29 декабря, которым утверждены основные макроэкономические показатели и параметры государственного бюджета страны на 2018 год.

Ранее ставка налога составляла от 1,7% к инвентаризационной стоимости недвижимости. Теперь она будет составлять от 0,2% к кадастровой стоимости.

Для недопущения резкого роста налоговой нагрузки постановлением установлено, что сумма налога не может превышать сумму, начисленную за 2017 год, более чем на 20%.

Порядок определения кадастровой стоимости недвижимости в целях налогообложения должен быть утвержден правительством до февраля. Минимальная стоимость определена в 42 млн сумов (до этого минимальная инвентаризационная стоимость составляла 3 млн сумов).

При отсутствии кадастровой стоимости, определенной органами по оценке имущества, для взимания налога применяется условная стоимость имущества в Ташкенте, Нукусе и областных центрах в размере 210 млн сумов, в других городах и сельской местности — 90 млн сумов (на 2017 год условная стоимость была установлена в 20,3 млн и 8,8 млн сумов, соответственно).

Ранее вице-премьер, министр финансов Джамшид Кучкаров заявлял, что инвентаризационная стоимость, применявшаяся для расчета налога, была установлена в 1991 году и не отражает текущей ситуации на рынке.