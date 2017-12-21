С 2018 года налог на имущество физических лиц будет начисляться по кадастровой стоимости имущества вместо инвентаризационной. Ожидается, что платежи вырастут на 20−25%, сообщил в среду на 13-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса вице-премьер, министр финансов Джамшид Кучкаров.

Новый порядок предполагает оценку объектов недвижимости физических лиц для целей налогообложения по цене, близкой к рыночной. При этом ставка налога будет снижена с 1,7% до 0,2%.

Как отметил руководитель Министерства финансов, инвентаризационная стоимость, применяемая сегодня для расчета налога, была установлена в 1991 году и не отражает текущей ситуации на рынке.

Он привел пример: инвентаризационная стоимость трехкомнатной квартиры площадью 78 кв. м в панельной девятиэтажке 1999 года на ул. Буюк Ипак Йули в Ташкенте составляет 11 млн сумов. Все понимают, что не только в Ташкенте, но и ни в одном районе Узбекистана купить или продать квартиру за такую сумму невозможно, сказал Джамшид Кучкаров.

Министерство финансов совместно с Государственным комитетом по архитектуре и строительству разделили жилую недвижимость на пять категорий и проиндексировали их стоимость. При этом стояла задача избежать резкого увеличения налога.

«Если инвентаризационная стоимость той трехкомнатной квартиры сейчас составляет 11 млн сумов, то со следующего года будет учитываться ее кадастровая стоимость, оцененная в 113 млн сумов. В 2017 году налог на имущество по этой квартире составлял 190 тысяч сумов, теперь он будет составлять 227 тысяч, т. е. рост составит всего 37 тысяч сумов или 20%, что соответствует ожидаемому уровню инфляции», — отметил вице-премьер.

Он добавил, что ставка налога будет различаться от региона к региону в зависимости от уровня их развития. К примеру, налог на объект недвижимости в Хорезмской области будет в среднем в два раза ниже, чем на аналогичный объект в Ташкенте.

Кроме того, местным органам власти планируется предоставить право, с учетом особенностей конкретного района, вводить понижающие или повышающие коэффициенты в размере 0,7−1,3 к базовым ставкам налога на имущество физических лиц, земельного налога и фиксированного налога.

Джамшид Кучкаров пояснил: районный хокимият сам или по обращению махаллинского комитета будет вправе снизить налог для отдельного гражданина или семьи на сумму до 30%.

«В то же время, если говорить на примере Ташкента, есть такие дома, что их реальная кадастровая стоимость может составлять минимум 400−500 млн сумов. Если хокимы считают, что в том или ином районе, для определенной улицы налог на имущество может быть увеличен, то они вправе его увеличить на сумму до 30% своим решением. Для этого им не нужны разрешения Министерства финансов или других организаций», — объяснил вице-премьер.